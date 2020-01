Falta poco para que Marcelo Tinelli vuelva a la pantalla chica con su clásico certamen, "Bailando 2020", en el que ya hay varias figuras a punto de firmar sus contratos. Además, hay otras famosas que se postulan para estar en la pista como en el caso de la amiga de Pampita, Puli Demaría, quien saltó a la fama por su pelea mediática con Eugenia "La China" Suárez.

La DJ aún no recibió el llamado de la producción, pero ya comenzó a tomar clases de baile y tiene esperanzas de ser convocada para debutar en el programa.

Entrevistada en "Hay que ver", la modelo contó por qué quiere participar en el ciclo: "Cuando arrancó el primer Bailando, a mí ya me gustaba. Me gusta bailar, estar arriba de un escenario y el show. Yo tengo toda mi parte de actriz que es lo que estudié de chica, y siempre me pareció maravilloso. Soy una fan del programa por todo lo que implica el baile, me parece que el baile genera una endorfinas".

Al ser consultada por el motivo por el tiene que estar en el "Bailando", aseguró: "Porque me parece que puedo llegar a tener algo distinto en cuanto a esto que es ‘realmente me muero de ganas de ir’, es genuino y me empecé a preparar porque soy una caradura. También digo lo que pienso y no tengo maldad porque no me gusta".

Sin embargo, cuando fue consultada por los malos momentos que puede pasar en el reality disparó una polémica frase que no pasó desapercibida para los televidentes: "Pueden decir que soy la cheta, me pueden dar por donde quieran. No me considero (cheta). Yo laburo como una negra mapuche de lunes a domingo. Soy una mina que labura mucho, mucho, mucho y me pelo el cu… laburando".

Puli Demaría pidió disculpas tras su discriminatorio comentario

Su declaración causó repudio en las redes sociales y generó que varios usuarios la critiquen sin piedad es por eso que, Puli salió a pedir disculpas en su cuenta de Instagram: “Me equivoqué. Perdón".

Y, luego, aclaró: "Quise hace referencia a una metáfora de sacrificio. Jamás hubiera querido ofender a la comunidad mapuche que tanto respeto por su historia de lucha. Por eso, quiero pedir la más profunda disculpa a toda la comunidad mapuche”.