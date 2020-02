Este 19 de febrero se llevará a cabo una marcha en el Congreso para pedir que la ley del aborto legal, seguro y gratuito sea tratado en las dos cámaras, Diputados y Senadores.

Julieta Ortega brindó una entrevista en Radio La Red para hablar del tema y sus palabras tuvieron fuertes repercusiones en las redes. “Supongo que hay tanto debate con este tema porque seguimos basándonos en experiencias personales. A veces religiosas y personales. Cuestiones llevadas al plano personal donde uno piensa ´¿lo hubiera hecho yo? ¿me gustaría que lo haga mi hija? ¿lo permitiría? Creo en estos años hemos aprendido que hay que correr el eje de ahí, no importa lo que uno haría. Se tiene que pensar en una cuestión global, más vista desde arriba, más generosa”, opinó la actriz.

Luego, expresó: “Lo que cambió es el gobierno. Estamos ante una posibilidad única. Esto no quiere decir de que esté convencida de que vaya a salir este año, lo que pasa es que hay un presidente con toda la voluntad de que la ley salga hace toda la diferencia. Durante el gobierno de Macri hubo un presidente que habilitó el debate pero no tenía voluntad de que la ley saliera. Medio que lo expresó. Eso hizo toda la diferencia. Nos quedamos con un sabor medio extraño. Nos distrajo e ilusionó con algo que no iba a pasar. Ahora estamos con un gabinete verde. Eso es clave”.

“También es verdad que durante el gobierno de Cristina el tema no estaba instalado. A Macri no le quedó otra, podría no haberlo habilitado pero lo hizo, se lo reconozco pero no movió ni un dedo para que la ley salga”, continuó Ortega.

Por otro lado, la hija de Palito opinó: “Esto tiene que ver con lo que decimos al principio, creo que la ley es necesaria porque el problema no es para nosotros, es para otro tipo de chicas en otras condiciones sociales”.

Y continuó polémica: “Escuchamos tanto durante la media sanción. Hay un punto donde nos estancamos todos. Para mí no se puede discutir con una persona que habla de matar personas. Hasta la semana 13 el feto no tiene sistema nervioso desarrollado. Entonces de qué dolor estamos hablando, de qué asesinato, entonces como se estanca ahí, no avanza la discusión. Cuando uno habla de lo que entra en esta ley es justicia social. Del otro lado te van a decir que es un ser humano y no lo es. Si hablamos de terminar con una vida de una persona no hay nada más que hablar”.

Por último, la actriz manifestó: “Estamos en ese momento donde no hacemos doler al feto. En todos los países se hace hasta el tercer mes. Así funciona. En Canadá hasta el mes 8. No hay forma de hacer entender eso”.