Adriana Aguirre y Anamá Ferreira fueron protagonistas de un escandaloso cruce en el programa de Edith Hermida. La artista estaba contando cómo estaba tras su brutal caída en la temporada teatral de Mar del Plata de este año. Pero mientras recordaba su dura experiencia disparó sin piedad contra Anamá Ferreira al aire.

Para no prolongar más la charla y seguir con el programa de juegos, Anamá, también invitada al ciclo, la interrumpió: "¡Vamos a jugar, Adriana! Vamos a jugar". Y la vedette soltó sin piedad: "¡Déjame hablar, mono!".

¡Mirá el video de Adrina Aguirre llamando "mono" a Anamá Ferreira!

.

Tras este episodio, la brasileña abandonó el estudio y luego escribió en sus redes sociales que fue un ataque racista y que ella no iba a permitirlo.Pero luego aclaró que no hará una denuncia en el INADI ya que considera que perderá su tiempo.

.

.

Por su parte, Adriana salió a hablar sobre el exabrupto en vivo y generó más polémica. Habló con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” y dijo: "D esde mi punto de vista no pasó nada. Yo me siento triste y acongojada. Anamá se sintió mal porque yo le dije mono. Mono yo le digo a Ricardo García y a mis amigos. Es un término cariñoso. Ella lo tomó mal y se fue del programa, y yo me sentí tan mal”, empezó diciendo la rubia.

.

“Me da pena que haya terminado así todo esto y que haya tomado mal una palabra que yo la utilizo normalmente para hablarle a mi marido. A veces por la altura, lo grandota que es Anamá. Ya no sé de que manera pedirle disculpas y yo no quiero ofender a nadie”, terminó su descargo.