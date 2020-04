Nicole Neumann es conocida, entre otras cosas, por su infinito amor a los animales y como una de las mayores referentes en el mundo de la farándula argentina de la defensa de sus derechos. Incluso hace varios años se declaró vegana, es decir que no consume ningún alimento proveniente de animales.

En el contexto de la pandemia por coronavirus todos los países adoptaron diferentes medidas para frenar los contagios, la modelo fue pionera en mostrarse con barbijo fuera de su casa para cuidar su salud. Pero en la tarde de este martes se conoció una polémica tapa de revista protagonizada por el ex de Fabián Cubero que le generó muchas críticas.

.

En la foto principal se puede ver a la modelo con un tapabocas mientras sostiene una postura de meditación y una fuerte declaración sobre los motivos que originaron al COVID-19. "Si no comiéramos animales no habría pandemia", sostuvo en una entrevista con "Caras" y despertó la polémica.

La tapa de "Caras".

La reacción de Jorge Rial al conocer la tapa de Nicole Neumann

"Si no comiéramos animales no habría pandemia", aseguró Nicole Neumann en referencia al coronavirus y Jorge Rial salió al cruce. La contundente frase fue publicada en la tapa de la revista "Caras" y el conductor no se guardó su opinión.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista respondió las declaraciones de la modelo y apuntó: "Lo grave es que los medios le damos espacio". La publicación fue junto a la portada de la revista y generó la reacción entre los usuarios quienes manifestaron ideas muy dispares tanto a favor como en contra de Nicole.