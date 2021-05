Jimena Barón se prepara para debutar como jurado de "La Academia" pero en las últimas horas fue la protagonista de un rumor bomba. Según contó Celeste Muriega, la cantante y su ex Mauro Caiazza pasaron un fogoso fin de semana.

"Hay una supuesta reconciliación entre ellos dos. Que me lo desmientan si quieren, pero estuvieron todo el fin de semana juntos”, lanzó la bailarina en "La Previa de La Academia". Y agregó: "Perdón que lo diga, pero es la info que me llegó. Hay fotos, no estoy hablando porque sí".

Ante la versión de la modelo y las fuertes versiones de reconciliación con el bailarín, a quien conoció en el "Bailando 2018" y mantuvo una larga relación, Jimena habló al respecto y no dejó dudas. "Dios, ¡mirá qué lindo! Me hizo tan bien leer la noticia de que cog... con alguien, pero la verdad es que no, no, no", aseguró en un mensaje de audio que le mandó a Cinthia Fernández en "Los Ángeles de la Mañana".

Luego, Barón expresó con humor e ironía: "Para información más precisa, no estuve con nadie desde que me separé. Hace más de dos meses que no estoy con nadie. Está bueno que digan el chimento, por ahí alguno se pone celoso y me escribe".

Por último, la actriz aclaró pícara: "No sé de dónde sacan las cosas. ¡Es una cosa insólita! Si estuviera cog... no me sacaría tantas fotos desnuda, porque estaría ocupada".