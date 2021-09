Benjamín Vicuña y la China Suárez protagonizaron una escandalosa separación mediática en la que se habló de infidelidad y malas vibras. Pasadas las semanas, Rodrigo Lussich aseguró que la intérprete ya estaría en pareja con un novio secreto, mientras que el actor chileno "no perdió sus mañas" y volvió al ruedo con... ¡Luciana Salazar!

En ese sentido, Ángel de Brito fue el encargado de preguntarle a la participante de " ShowMatch: La Academia" si estaba teniendo un affaire con el intérprete, todo bajo la atenta mirada de Pampita, quien tiene cuatro hijos con Vicuña, Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

.

"Le quería preguntar a Luciana si está saliendo con un actor, uno que te vincularon este fin de semana. Con Vicuña", quiso saber el periodista y conductor de "Los Ángeles de la Mañana".

Entre risas, Luciana contestó muy concretamente: "Yo, saliendo, no. Yo me fui sola el otro día. A Benjamín no lo conocía. Lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes".

¡Mirá la filosa reacción de Pampita al supuesto romance de Luciana Salazar y Benjamín Vicuña!