Debido a los recientes cambios en la programación de "El Trece", el exitoso ciclo "100 argentinos dicen", conducido por Darío Barassi, se enfrenta directamente a otro de los puntos fuertes del canal de la competencia, "Pasapalabra".

Todas las miradas están puestas en el rating de ambos programas, ya que "100 argentinos dicen" va de 18.30 a 20 y "Pasapalabra", en el mismo horario pero en Telefe.

Tras los números de audiencia obtenidos el 20 de septiembre, Barassi se tomó con humor haber perdido contra Iván de Pineda y compartió en su cuenta de Twitter su pensamiento al respecto.

.

"Cebollitaaaaaa. Qué lindo competir y convivir así. Laburo y entretenimiento para todos", escribió el conductor luego de su programa obtuviera 8.1 puntos y "Pasapalabra", 8.2. Tal como lo marca dicha cifra, las jornadas son muy parejas por lo que no hay un ganador definitivo.

El tuit de Darío Barassi tras perder contra "Pasapalabra".

Si bien Barassi venía marcando buenos números de rating en la franja horaria de las 14.30, las autoridades de El Trece decidieron moverlo en la grilla y en su lugar estrenaron "Match Game", con la conducción de Agustín "Soy Rada" Aristarán.

En la primera emisión del "100 argentinos dicen" tras las modificaciones de horario, el conductor advirtió al salir en pantalla: "Lo bien que me queda este horario es una cosa que no, no, no. Primer programa en el horario de las 18.30 ¿Cómo está el número? ¿En cuánto está Iván? ¿Cómo le fue a Rada? Hijo de put..., lo odio".



Mirá el video del primer programa de "100 argentinos dicen" en nuevo horario y el picante comentario de Darío Barassi