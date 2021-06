La periodista Carolina Losada anunció esta semana que dará un paso al costado en su carrera como periodista para dedicarse a la política. La comunicadora reveló que se presentará como precandidata a senadora por "Juntos por el cambio".

"Llegó el momento de poner las patitas en el barro. No me retiro del periodismo, es una pausa. Veinte años en el periodismo. Me emociona porque a mí me gusta el periodismo y esta es mi casa. Pero también creo que el gobierno actual nos está llevando a un país que no quiero vivir", aseguró en "Intratables".

Y detalló: "Es una decisión familiar y ellos están de acuerdo. Creo que la gente honesta se tiene que meter en política. Tengo amigos de todas las clases sociales que se están yendo del país".

Su compañero de "Intratables", Diego Brancatelli, tuvo una picante respuesta ante la noticia. "Yo en silencio ayudo un montón de situaciones a diario y no por eso soy menos periodista. Siento que me mentiste un montón de tiempo, un montón de tiempo discutí con vos y me dijiste que eras anti esto y ahora estás en un partido".

.

A lo que Losada contestó: "Todos tenemos una ideología". "Nunca lo asumiste Carolina", retrucó Diego.

Y la discusión siguió subiendo de tono. "¿Qué tengo que asumir? Estoy siendo honesta, no vengo a militar una pantalla. Vos en cambio estás siendo periodista y al mismo tiempo funcionario. No te tomaste licencia", disparó contundente la precandidata a senadora.

Mirá el tenso momento entre Carolina Losada y Diego Brancatelli: