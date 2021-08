Después de la incorporación de Lionel Messi al Paris Saint-Germain, uno de los temas de los que más se habló fue que va a compartir equipo con Mauro Icardi, por lo que las parejas de ambos, la empresaria Wanda Nara y Antonela Roccuzzo, van a compartir tiempo en los pasillos del club francés.

Sin embargo, Pampita dejó a todos con la boca abierta al hablar de la sensual fantasía que la tiene en velo en la actualidad: pasar una noche romántica con los dos jugadores de fútbol.

La modelo consideró un picante trío con Messi e Icardi.

La insólita declaración surgió después de que la conductora de " Pampita Online" presentara un informe de su panelista, Álvaro Norro, sobre las diferencias entre Messi e Icardi: “La están rompiendo en París y tienen estilos que marcan tendencia. No tiene muchos tatuajes Messi. Icardi tiene un montoazo. Messi todavía no usó boina”.

.

Gabriel Oliveri interrumpió a la jurado de "ShowMatch: La Academia" y quiso saber: “Si tenés una noche de amor con cuál de los dos te quedás. Sicnero, eh. Tenés que legir entre los dos”. Contundente, Ardohain respondió: “¿No se puede con los dos? Yo para que no se quede afuera ninguno. No quiero que se sienta mal al que le digo que no. Por eso”.

“Me imagino que no te habrá pasado que para que uno no se quedara mal te acostaste con los dos”, retrucó el íntimo amigo de la modelo ante las cámaras. Pampita negó sorprendida: “No, esto es un hipotético”.