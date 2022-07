Al igual que sucede desde su comienzo, la actual temporada de " La Voz Argentina" tiene uno de sus condimentos especiales en sus jurados. Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Mau y Ricky tienen gran protagonismo en las emisiones, especialmente en las audiciones a ciegas que se desarrollan en el escenario.

Maira Rossetto fue la encargada de abrir la velada del jueves en el reality. La joven interpretó "Si me ves llorar" de Cristian Castro y no logró que ningún juez gire su silla para seleccionarla en su equipo. Sin embargo, se llevó un momento inolvidable al conocer a uno de sus ídolos y no poder disimular la emoción.

.

"¡No lo puedo creer!", expresó en primer lugar apenas terminó su canción con gran alegría. Cuando Mau y Ricky comenzaban su devolución, interrumpió de manera abrupta con una confesión: "Perdón, no puedo dejar de mirarlo a tu papá. Lo amo, lo amo". Ante los dichos de la cantante, Ricardo Montaner se acercó al escenario para saludarla con afecto.

Ricardo Montaner en " La Voz Argentina".

Además, contó sobre sus orígenes en Campo Quijano, cerca de la capital de Salta. "Le hablo y tiemblo", confesó al estar junto al cantante, además de que sus compañeros de " La Voz Argentina" marcaron que lo "estaba tocando mucho". Por último, Ricardo Montaner se acercó también para saludar a su familia, con quien vivieron un momento inolvidable.