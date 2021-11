Mery del Cerro y la China Suárez se conocieron trabajando para Cris Morena. Ambas eran muy chicas, pero a partir de ese momento se hicieron inseparables. Su amistad llegó a tal punto que hasta sus propios hijos se hicieron amigos.

Hoy en día eso cambió un poco luego de que se diera a conocer la noticia de que la ex de Benjamín Vicuña se encuentre con Mauro Icardi en París, mientras que la esposa de Meme Bouquet es íntima amiga de Zaira Nara, hermana de Wanda. Frente a esto, la participante de "MasterChef Celebrity 3" fue consultada por su ex amiga e intentó esquivar el tema.

.

"La verdad no opiné del tema y tampoco voy a opinar porque hay un montón de personas en el medio que quiero, que conozco y sinceramente no quiero hablar del tema porque no me corresponde", comenzó diciendo la modelo en una entrevista para el programa radial, "Agarrate Catalina".

Además, en medio de la conversación se incluyó a Paula Chaves ya que ella sí tomó una postura sobre lo sucedido. Tratando de ser lo más imparcial posible, la modelo continuó: "Nosotros no nos pusimos de acuerdo en nada. Cada una tomó su posición, pero por ahí somos parecidas a la hora de tomar una postura en algo".

Mery del Cerro y Paula Chaves.



Antes de cerrar la nota, se le preguntó a la actriz si seguía siendo amiga de la China y dijo: "No voy a hablar de nadie. No voy a hablar de nada. Sí, obvio que es amiga pero no voy hablar de nada porque es entrar en algo en lo que no quiero entrar, cada uno pasó por momentos difíciles y no es fácil. Pero sí, obvio que es amiga. Hace un montón de años que es amiga".