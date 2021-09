Además de estar en la cima de su carrera artística, L-Gante está viviendo un momento de mucha emoción tras el nacimiento de su primera hija Jamaica, fruto de su relación con Tamara Báez.

A pesar del íntimo deseo del cantante de que Jamaica naciera a las 4:20, la beba llegó a este mundo, a través de una cesárea, a las 4:29 de la madrugada del lunes. En diálogo con "Cortá por Lozano", el intérprete de "Cumbia 420", quien recibió un gran halago de J Balvin, habló las emociones a las que se enfrentó en el parto.

"Hasta el último momento en que nació no caía. Y, cuando nació, se me hizo un nudo en la garganta y me cayeron las lágrimas, todo de felicidad. Le canté, la hice tranquilizar un poquito… Esas cosas me llenan", reveló en el programa de Verónica Lozano.

El artista se vio muy conmocionado por el nacimiento de su hijo.

La que no se había pronunciado hasta el momento era Claudia Valenzuela, la mamá del artista, pero ahora, rompió el silencio.

Este martes por la mañana, la abuela de Jamaica charló con el Pollo Álvarez y reconoció que se encontraba muy feliz por la llegada de su nieta: "Es una parte más de la vida que emociona y alegra. Teniendo en cuenta que es una nueva faceta en su vida, su hija, llena de muchísimas cosas. Alegrías, emociones. Es un montón de sentimientos que se le juntan, y una gran responsabilidad".

Jamaica Valenzuela, la hija de L-Gante.

"A disfrutarlo, y saber que siempre va a tener una personita ahí que lo va a estar esperando a la vuelta de cada gira. Ese va a ser un gran cambio, despertarse temprano. Le va a costar pero bueno, cuestión de costumbre. ¡Y ahí son los papás los que se hacen cargo, no hay abuela!", cerró Claudia antes de suponer cómo va a ser su hijo con Jamaica: "Va a ser baboso, compañero y responsable ante todo".

