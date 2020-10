Yao Cabrera protagoniza otro escándalo: en plena cuarentena por el coronavirus realizó una fiesta clandestina en un barrio privado para 100 personas. Los vecinos comenzaron a denunciarlo y el lugar quedó clausurado.

Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, donde se encuentra la casa del youtuber, escribió en sus redes: "En las últimas horas tanto vecinos y vecinas del partido de Escobar, y mi persona en particular, estamos siendo víctimas de acoso virtual y de amenazas luego de clausurar una fiesta clandestina realizada por el youtuber Yao Cabrera".

Y agregó: "En un video donde convoca a sus seguidores a agredirme en redes, este personaje inescrupuloso, impune y mentiroso tergiversa los hechos diciendo que no puede ingresar a retirar alimentos o comidas. Es mentira. La casa está clausurada para la realización de fiestas clandestinas como la celebrada allí horas atrás, en una clara transgresión al aislamiento preventivo".

En medio de la polémica, Yao dialogó en "Crónica al mediodía" por Crónica HD para aclarar qué fue lo que sucedió aquel día: "Un día antes uno de mis mejores amigos chocó su auto y nosotros realizamos una fiesta, pero yo no la organicé aunque si fue mi casa y es mi responsabilidad. Queríamos sorprenderlo para que salga de esa situación en la que estaba".

Además, aseguró: "Entraron cien personas a mi casa y fue en un barrio privado". Y agregó sobre si siente responsable: "Cien por ciento porque estamos en cuarentena y mucha gente se está muriendo. Tenemos tres casas en este barrio y viven 15 personas en cada una. No entraron cien personas de afuera, la mayoría están registradas".

"Nosotros somos un grupo de influencers y youtubers. Alquilamos las propiedades. La realidad es que cuando sos joven, hacés una fiesta y uno no mide lo que puede suceder", aclaró en el programa.

"No me dejaban pasar con comida y quise comunicarme con el intendente para quejarme. No no lo denunciaría como dicen, creo que él está cumpliendo un rol por el bien de todos. El error fue nuestro". Y concluyó: "Nos prohibieron la entrada de deliverys y de gente que no es de acá".