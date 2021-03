Esta semana, trascendió que Lía Crucet bajó 60 kilos y debieron internarla en un neuropsiquiátrico en Mar del Plata. Su nieta Malena habló con DiarioShow.com acerca de la salud de su abuela y se mostró preocupada: "Está en un neuropsiquiátrico, en la clínica Atlantica. Está irreconocible".

Además, disparó contra la actual pareja y manager de Lía, Tony Salatino: "Desde la clínica nos dijeron que su marido y su hijo no le llevan nada, ni elementos de higiene".

Aunque la joven no fue la única en apuntar contra Tony ya que Karina, hija de la cantante, también lo acusó de no ocuparse de ella: "En el neuropsiquiátrico en el que está internada no tiene jabón para asearse ni ropa interior”.

Y reveló en "Los Ángeles de la Mañana": "Tony tiene hace miles de años una depresión crónica y problemas con el alcohol. Entonces no está en condiciones de medicar a mi mamá, que tiene esquizofrenia desde que yo tengo 14 años”.

Rápidamente, sus dichos causaron una enorme preocupación en los miles de fanáticos de la artista de cumbia. Es por eso que, Tony Salatino rompió el silencio en "El run run del espectáculo", ciclo de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en Crónica HD, y se refirió al estado de Crucet: "Lía estaba en tratamiento en el hospital y ahí la derivaron a un neuropsiquiátrico, donde le están haciendo estudios. Está bien gracias a Dios, bien cuidada y bien atendida. No hay ningún problema, acá estoy esperándola".

Además, negó sufrir de depresión crónica y tener problemas con el alcohol como dijo Karina: "No tengo ningún tipo de enfermedad como dijeron por ahí". Por último, el esposo de Lía aseguró: "Estamos mi hijo y yo esperándola en casa porque queremos que vuelva. Ella está bien. Espero que esto se solucione pronto".