Luego de regresar a la televisión a cargo de "Cortá por Lozano", reemplazando a Verónica Lozano, Paula Chaves se enteró que contrajo coronavirus y en Telefe activaron el protocolo de prevención ya que la modelo también estuvo en "MasterChef Celebrity 2".

En cuanto a los síntomas que tiene, Chaves explicó: “Me duele la cabeza. Pero estoy muy mal de la cervical también. Ahora tengo que esperar el PCR que lleva otro proceso. Yo me hice un test rápido”.

Aislada en su casa, la conductora contó el motivo del test que se realizó: “Me hisopé ayer porque hoy iba a estar con mi mejor amiga que está embarazada a punto de parir a mi ahijado. Entonces me quería quedar tranquila. En un rato me dan el resultado del PCR. Ayer me hice el hisopado que es un test rápido”.

.

Por último en diálogo con PrimiciasYa.com, Paula contó cómo se encuentra su esposo Pedro Alfonso y sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa: “Pedro no se hisopó porque no tiene síntomas. Estamos aislados como grupo familiar”.