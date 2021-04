El mundo del periodismo se vio sacudido fuertemente cuando Luis Ventura confirmó el fallecimiento de Cacho Fontana tras contagiarse de coronavirus por segunda vez. Los portales y medios del país comenzaron a publicar la noticia, pero la sorpresa vino después cuando el propio locutor desmintió la "fake news".

En diálogo con Radio Mitre en el ciclo de Diego Leuco, el conductor de 89 años manifestó que "está más vivo que nunca" y reveló que: "Estoy muy bien de salud; ¿querés que te mande una foto? Dejalos que vendan, cuando me vean... Cumplí 89 años y el domingo me interné en el Fernández para festejar. Recién me dijo un doctor, desmienta Cacho".

Cacho Fontana fue internado en el Hospital Fernández tras contagiarse coronavirus por segunda vez.

Sorprendidos y avergonzados por su error, tanto Alejandro Fantino, conductor del ciclo de América TV, como Ventura expresaron sus disculpas hacia el ídolo y su familia.

"Cómo metimos la pata así. La muerte no debe ser primicia, en ese caso es mejor ser segundo. Hasta la propia familia y gente cercana, daba la noticia por un hecho. Nos pasó a todos", lamentó el conductor de "Fantino a la Tarde".

Por su parte, Ventura agregó: "Me hago responsable y me alegra poder corregir esta noticia, y valoro hecho de tantos portales que levantaron la noticia porque la dije acá. La fuente, tengo el chat, me lo enviaron a las 5 de la tarde, me hago responsable y celebro que esté bien, si hay alguien que lo ama y lo quiere soy yo. Me alegro de revertirla y corregirla".