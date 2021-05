Este jueves, Andrea Taboada dejó a todos boquiabiertos al contar que Mariana "Loly" Antoniale estaría esperando su primer hijo con un reconocido empresario musical, a quien no muestra en sus redes.

“Tiene que ver con un embarazo de 6 meses que estaría viviendo y me van a llegar fotos. En diciembre fue la última vez que posteó algo en redes y estaría entrando en el sexto mes”, aseguró la periodista en "Los Ángeles de la Mañana".

Sin embargo, Ángel de Brito, quien tiene buena relación con la modelo, habló con ella para saber qué tan cierta es la noticia. “Nos está mirando, como siempre. Le escribí y me dijo que no está embarazada. ‘No, no vas a ser tío’, me dice”, contó el conductor sobre la palabra de Loly, quien vive en Estados Unidos con su pareja.

Luego, Ángel continuó indangando a la ex pareja de Jorge Rial sobre el tema: “Le digo '¿estás segura, no tenés ganas?'. Y hasta ahí llegamos, me dijo 'no vas a ser tío'. Por ahora no”.

.

Pero el conductor no se rindió ante la negativa de "La niña Loly" y le pidió a su amiga una foto como “evidencia” de que no está en la dulce espera: “Que me mande una foto, quiero pruebas de que no está embarazada”.

Aunque Loly negó el fuerte rumor de embarazo, a sus seguidores les llama la atención que desde diciembre pasado no postea nada en sus redes sociales y bajó aún más su perfil. Habrá que ver si con el tiempo, la ex mediática confirma la versión.