@AntoRavinale

Esta semana se viralizó un video de las astrólogas Jimena La Torre y Lourdes Verón en donde realizan distintas predicciones sobre el 2020. En el fragmento editado se las escucha diciendo que es un buen año para el país ya que habrá protección y abundancia de dinero. Además que es el momento ideal para viajar y conocer a alguien en el exterior.

La pandemia de coronavirus que se vive en estos momentos hizo que las profesionales sean motivo de burla en las redes sociales. Sin embargo, eso a la reconocida astróloga no le fue de agrado y lo hizo saber.

.

"Acabo de ver el video en el que me toman el pelo 'con humor', pero me toman el pelo. Sacan de contexto lo que dije para un signo, como si lo dijera para todos", comenzó a decir Latorre en su video que publicó en IGTV.

"Que Acuario viajaría al final del 2020 y principios del 2021. Dice que va a comprar un pasaje en diciembre para irse en abril, cosa que yo no dije. Averiguá quién soy. Escribí 12 libros y mirá el video completo de YouTube de esa nota que hicieron. Vas a ver que hay cosas que te gustan e interesan", manifestó en referencia a la grabación que viralizó un periodista en su cuenta de Twitter.

"Lo sigo considerando así, gracias a Dios; comparativamente con cómo está el resto del mundo. Para mí esto no es gracioso. Se meten con mi trabajo, se meten con mi causa noble. Me la paso todo el tiempo dando tips para que la gente no gaste dinero en ir a pagar consultas para que te hagan cosas o te digan lo que tenés que hacer. Que me usen para esto me pone mal", sostuvo.

Por su parte, en diálogo con DiarioShow.com explicó: "El video no me cayó para nada mal, me reí y me divertí mucho. Con mi equipo lo tomamos desde ese lugar. Lo que sí me hizo mal es que lo tomen otras personas que son detractores de la astrología y de lo que tiene que ver con las predicciones. Que lo empiecen a usar para decir que 'son todas chantas'. Yo me hago cargo de lo que yo dije. Que argentina estará bien, que para mi es así y lo será aún más. Pero aún no terminó el año para decir si fue o no un buen año".

Para cerar, aclaró: "Mi predicción para viajar era para Acuario y para fin del año. Guido es de Libra y se sacó pasaje para abril, eso fue muy divertido jajaja... Tengo casi 600 mensajes diciéndome todos los aciertos que he tenido en mi vida. Soy muy cuidadosa de lo que voy a decir, son predicciones".