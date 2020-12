Luego de que El Tucu López publicara en su Instagram una imagen con cofia y camisolín como si estuviera en un consultorio, lo cual generó más sospechas de que Jimena Barón está embarazada, Ángel de Brito reveló que obtuvo la palabra de la actriz.

Instalada en la Ciudad de Buenos Aires tras conocer a la familia de su novio, la cantante enfrenta fuertes rumores que aseguran que está en la dulce espera. Es por eso que el periodista se comunicó con ella para terminar con el misterio y la ex de Daniel Osvaldo no solo respondió sino que lo hizo con una fuerte frase.

"Descarto de la noticia de embarazo a Jimena Barón porque hablé ayer con ella. Muchos me decían 'está embarazada la Cobra'", contó el conductor en "Los Ángeles de la Mañana".

.

"Ella sigue con el Tucu, se fueron a Tucumán, pero no está embarazada. ¿Saben lo que me dijo Jimena Barón, y me mandó foto de prueba? 'El culo tengo embarazado'. Ese es el textual de ella y me mandó una foto que no voy a mostrar, no es el horario, y se mataba de risa de los rumores", concluyó sobre la declaración de Barón, cansada de las especulaciones.