El festejo que organizó Sofía Jiménez por su cumpleaños rodeada de amigos y familiares causó polémica en medio de la ola de contagios por el coronavirus. Las imágenes fueron emitidas en el ciclo que conduce la modelo "Informados de Todo" junto a Horacio Cabak y causó el enojo de sus compañeros de canal que salieron a lapidarla en las redes.

Días después, Sofía protagonizó un escandaloso cruce con Cabak cuando defendió a Pampita por las críticas que recibió tras haber dado positivo en Covid-19 luego de regresar de México. “Tengo la sensación de que vos estás defendiendo lo que te pasó a vos también, cuando fuiste a Pinamar y te criticaron”, expresó picante el conductor.

Lejos de quedarse callada, la ex pareja de Del Potro respondió sin filtro: “Con ese criterio vos tampoco tendrías que haber venido acá, porque también estuviste en Pinamar. Yo no estoy defendiendo eso”. A lo que Horario contestó: “Pero yo no estuve con un grupo de treinta personas. Ahora vamos a hablar”.

En medio de rumores que aseguran que la periodista podría iniciarle acciones legales al presentador, "Primicias Ya" se comunicó con él para saber si son ciertas las versiones. Sin embargo, Horacio Cabak lo negó y aclaró: “Con Sofía está todo bien, no pasa nada”.

Cabe recordar que Fernando Piaggio en "El run run del espectáculo" por Crónica HD contó detalles del cruce entre Jujuy y Horacio fuera de cámaras: “Ella terminó muy enojada el viernes. Fue muy incómoda la situación. Ella se cansó y dijo ‘hasta acá llegué, me voy arriba’”. Además, contó que Sofía Jiménez se dirigió directamente a la producción: “Habló con la gerencia y manifestó el maltrato. Y dijo que esto podría pasar a mayores, que podría transformarse en un tema judicial porque no soportaba lo que estaba sucediendo”.