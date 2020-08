Fernanda Vives denunció en las redes a un pedófilo que le escribió un repudiable mensaje a su hija Brisa, de 9 años, cuando la pequeña realizaba un vivo en su cuenta de Instagram.

La actriz junto a su esposo, Sebastián Cobelli, estaban supervisando la transmisión y fue gracias a eso que pudieron detectar rápidamente el desagradable comentario que le dejó un usuario. "Acá les dejo este posteo donde nos damos cuenta que este enfermo pedófilo de mierda escribía y vas a ver el comentario exacto que le hizo a mi hija y porqué mi enojo. Ya lo denunciamos y quiero agradecerles a todos ustedes que también lo hicieron", escribió Fernanda en sus redes.

Al ser entrevistada este sábado por "El run run del espectáculo", que se emite en Crónica HD con la conducción de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, la artista explicó: "Brisa me pidió si podía hacer un vivo en Instagram. Era la primera vez que lo hacía. Entonces buscamos un horario para que ella lo pueda hacer y nosotros la controlemos con nuestros celulares. Nunca pensé que me iba a pasar algo así cuando leí esa frase de este individuo. Como mamá me siento muy mal de tan solo repetirla".

"La primera reacción fue el grito de mi marido y yo salté de la silla e interrumpí el vivo. Intenté no asustarla. Era un individuo enfermo que estaba siguiendo a una nena de 9 años", agregó.

Además explicó: "Leía y no podía entenderlo. Después tuve una charla con ella porque de la frase que leyó algunas palabras las entendía".

También contó que bloqueó la cuenta y la denunció: "Me comuniqué con cibercrimen y me dijeron que el hostigamiento no está penado".

Por último manifestó: "La controlamos a Brisa pero hay muchos chicos que no están controlados por sus padres. Entonces si las redes están creciendo tanto mundialmente también debería crecer la seguridad. Si alguien tiene una cuenta debería tener más información sobre esa persona para que figure quién está detrás de esa cuenta".