A casi un mes de su escandalosa separación con la China Suárez y muy inesperadamente, Benjamín Vicuña fue vinculado románticamente con la participante de "ShowMatch: La Academia", Luciana Salazar y estallaron las redes sociales sobre el posible affaire.

El conductor de "Intrusos", Rodrigo Lussich, fue el que informó que el actor chileno y la modelo se mostraron muy cariñosos durante un evento público y que abandonaron el lugar juntos.

Sin embargo, el equipo de "Los Ángeles de la Mañana" se comunicó con la expareja de Pampita para ver qué opinaba sobre los rumores: “Le escribimos ‘Hola Benjamín, ¿cómo estás? Te quería preguntar por la información que trascendió sobre Luciana Salazar, que se están conociendo, ¿es verdad?".

Vicuña no dudo en contestar pero se mostró muy curioso sobre el origen de las especulaciones: "Me lo tomo con humor pero es cualquiera, sinceramente no sé de dónde salen estas cosas. Todo el mundo me vio comiendo tranquilo con mis amigos. La saludé, así como saludé a la mayor parte de los invitados del evento. Buenas noches”.

