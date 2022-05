@LuisVenturaSoy

Aquel agónico deseo del propio Diego Armando Maradona en vida de reunirse en una misma mesa con sus 5 hijos que llevan su apellido nunca pudo concretarse, y mucho menos pasó en la gran noche del Hilton y de Telefé.

Para todos, el encuentro estridente de Mirtha Legrand y Susana Giménez se llevaba todos los flashes. Fue el acontecimiento más visible con "Chiquita" volviendo a las cámaras después de una cuarentena y ayuno eterno, con "Su" que le había ganado su pulseada a la muerte cuando la sorprendió el temido Coronavirus y la tuvo varias semanas internada en Punta del Este con una tremenda neumonía bilateral. La emoción de ambas, el cariño de la gente y todos los homenajes marcaron un gran momento de la noche…

Pero ahí también estaba Claudia Villafañe, solita, pero muy observada en la mesa del ganador "Masterchef Celebrity", sin sus hijas pero con la estelaridad que le dio haber ganado el primer reality del género. Esto hizo que el canal que la tiene contratada la haya puesto en una de las mesas principales, y es lógico.

La foto que se produjo hace algunas semanas entre los Maradona más conflictivos.

Lo que no es lógico, que siendo recordado y homenajeado su ex esposo Diego Armando Maradona, la única persona que en el salón llevaba ese mismo apellido estaba en el fondo del salón, allá lejos, en mesa pegadita a la salida del lugar, como induciendo a que si se tenían que ir lo hicieran rápido y sin flashes. Ahí estaba Dieguito Fernando, de 9 añitos, con su madre, Verónica Ojeda y su novio, el doctor Mario Baudry. Como si los hubieran olvidado. Tal cual.

"¿Era lógico ese lugar para el pibe?, me pregunté". Era evidente que alguien lo destinó al fondo de todo, desde donde Dieguito al ver a su padre en los videos enormes y victoriados, se paró en la silla y se llevó todas las cámaras, y también algunas lágrimas emotivas.

Horas antes, su hermana Dalma Nerea, que ahora es opinadora radial, y también una mujer, hermana, hija, esposa y madre, decía que yo, ni nadie la habían invitado, y eso es una soberana mentira. Porque hay chats y audios que demuestran todo lo contrario. ¡Que no mientan más!

Como lo que algunos hacen las avergüenza, más fácil les resulta desmentir y esconder, para que no las señalen ni les recuerden lo que hacen. La gente de Telefé se comunicó en reiteradas veces para invitar a Dalma y Giannina y ellas decidieron no ir y no es ningún pecado, es solo que no quisieron compartir; como otras cosas que quieren solo para ellas.

Y también rechazaron subir al escenario para enriquecer el homenaje para que Dieguito Fernando tampoco lo hiciera y se quedara en el fondo del salón.

Aquí no se cometió ningún delito, solo fue una fiesta que cada uno la vivió como quiso, pero también es cierto que una vez más ellas dijeron cosas que no son verdad y este es un buen lugar donde contarlo con detalles. Te lo digo yo.

L.V