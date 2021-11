@LuisVenturaSoy

Ahora que hay actores, guionistas, maquilladores, iluminadores, camarógrafos, jefes de prensa y todo aparato de lo audiovisual estructurado con millones de dólares, es todo fenomenal. Las excusas son diversas. Te pueden justificar: "La historia tiene algunas cosas reales pero la mayoría del libro es ficción…". Y con esto se abre el paraguas para cuando lleguen las lluvias de cartas documentos -que están contempladas por los tesoreros y abogados defensores que llevarán adelante las demandas- que vayan cayendo. A cualquier reclamo que se pida.

Hasta los propios personajes que se rasgaban las vestiduras cuando diarios, noticieros, programas y periodistas informaban -de manera más recatada- esas verdades, hoy que tienen mayor dimensión y mucho más arteros y profundos son sus relatos, no saben de traumas, impactos o consecuencias. Los dueños de las miniseries y biografías no autorizadas ponen primera y arrancan sin importar los probables obstáculos.

Por la plata baila el mono

Entonces, uno se pregunta: ¿dónde estaban todos aquellos que vivían desmintiendo, ofendidos, todo lo que se informaba de ellos en el medio de las historias? Aquello, traído a este tiempo presente, les significan contratos, cobros, sumas suculentas que finalmente los terminan convenciendo para que acepten sus verdades, esas que años atrás negaban y rabiaban para demandar y desmentir.

Ficciones o biografías como las de Diego Armando Maradona, Luis Miguel, Carlos Monzón, Sandro, Rodrigo Bueno y tantas más siguen creciendo, abrevándose en aquellos periodistas que supieron informar con sus investigaciones y datos. Incluso aquellos chimenteros que fueron descalificados y denostados porque contaban secretos inconfesables. Sé que los persiguieron cada vez que los tuvieron a tiro.

Diego Boneta se consagró interpretando a El Sol de México. (Foto: Netflix)

Por eso a la gran fauna de los medios se viene incorporando esa gran comunidad de abogados, peritos, detectives y asesores legales que surgen a borbotones en todos lados para explicar los atropellos que sufren sus clientes, reclamando de todo, reconocimiento de filiaciones, embarazos con pedidos de análisis genéticos, derechos sucesorios, divisiones patrimoniales y todo lo que quieran imaginar.

El surgimiento en los últimos días de la biopic "Sueño Bendito" de Maradona, que sería en principio la biografía autorizada por Diego, luego una ficción con pinceladas de realidad; y terminó siendo una ficción que no tiene ninguna relación con la realidad. Porque Claudia está que vuela, porque Guillermo está indignado, y porque los que están en la historia se quejan y los que no están se fastidian porque todavía no aparecieron.

Sobre la miniserie de Diego, más de 200 países compraron sus derechos, se estima en 250 millones de dólares lo que está recaudando, de los cuales 50 millones eran para pagar demandas que se efectivizarán en primera instancia, sin llegar a etapas de apelaciones legales y penales. Por eso, las miniseries ya son bolsones de juicios y denuncias, pero también de fortunas en danza. Algunos las cobrarán, otros no. Te lo digo yo.

L.V