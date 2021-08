@LuisVenturaSoy

Chano terminó en una terapia intensiva luchando entre la vida y la muerte, perdiendo su bazo, uno de sus riñones y parte de su páncreas. Una vez más, la droga en cualquiera de sus formas -marihuana, cocaína, heroína, crack, éxtasis, paco- vuelve a ser una protagonista a la que minimizamos hasta que algo sucede y se cargan las tintas sobre la víctima de turno.

De qué manera pierden su vida, cómo los internan y quedan diezmados neurológicamente, pocos consideran la verdadera causa de estos dramas. El cuadro del cantante se suma y se parece mucho a los de otros nombres que pasaron por estos infiernos, con características particulares pero que en el fondo desandaron los mismos caminos que tantas víctimas que transitan los escenarios, los micrófonos y las pantallas.

No nos olvidemos; repasemos las biografías de gente como Matías Alé en un cuadro psicótico que obligó a internaciones en psiquiátricos, lo que mejoró su salud tal como lo vemos hoy. Lo que ocurrió con Diego Armando Maradona, amplificado por todos los entornos y la popularidad que formaban parte del "planeta maradoniano", que se quedó sin el Diez una estrella que transitó la ruta de la droga desde muy joven.

No dejemos de mirar y observar el ciclo televisivo de Gastón Pauls, "Seres Libres", que con tantos testimonios y docencia sobre las adicciones, que emiten por Crónica HD desde un conocimiento profundo del tema. La lista de la droga que no vimos pero siempre estuvo es larguísima.

Podemos mencionar a Daniel "La Tota" Santillán, que transitó varios episodios callejeros relacionados con un desequilibrio. El final del balcón suicida de Flavia Ortiz, la madre de los hijos del rockero Pipo Cipolatti. La muerte misteriosa del periodista Juan Castro, tras varias internaciones psicóticas.

Las historias de sus distintas adicciones del productor de "Polémica en el Bar", Gustavo Sofovich, quien es nuestra nota de tapa hoy. El participante del polémico reality "El Bar", que arrojó a Christian Mercatante como figura popular que luego terminó consumiendo paco en basurales del Bajo Flores, para luego recuperarse de su adicción y volver al cariño de su familia, que ahora orgullosa lo ve trabajando como productor televisivo de "Policías en acción".

Por eso no me canso de decir que veamos y escuchemos muy bien a los protagonistas de los medios, porque detrás de cada uno está la droga que no se ve, pero que siempre está. Hay que mirar con otros ojos y escuchar con otros oídos lo que nos pasa. Te lo digo yo.

