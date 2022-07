@LuisVenturaSoy

No fue un encuentro programado, al menos de mi parte. Pero yo sabía que algún día se iba a producir. Porque la vida es un pañuelo en el que no hay caminar mucho ni buscar demasiado para que este tipo de circunstancias que parecían difíciles, ocurran. Hablo de la fotografía que Jorge Rial registró una tarde de café y mate cocido, y que minutos después subió a sus redes sociales con suprema euforia.

.

Sí reconozco que mi amistad con él cambió. Porque él me despidió de un trabajo para el que me había convocado después de 14 años de compartir ese ciclo que fue "Intrusos en el Espectáculo" y explicarme, tras renovar un contrato de 2 años con América TV, que me licenciaba por unas semanas "para cuidarme", porque sentía que yo estaba muy expuesto por cuestiones personales en ese momento.

Al día siguiente, en nuestro programa, o el de Rial, él dijo públicamente que me había echado. Simple, fácil y sin más vuelta. Pero él también me había limpiado de Radio La Red cuando compartíamos el aire de "Ciudad Gótica", y quedó todo bien. Lo hablamos claro, él estaba algo contrariado porque yo había aceptado hacer teatro con Ricardo Fort en el verano de Mar del Plata. Lo hablamos cortito y lo resolvimos sin pantallas ni micrófonos.

Conformaron una dupla imbatible en " Intrusos". (Foto: Crónica - Carlos Ventura)

Meses después de borrarme de " Intrusos" también pidió que me despidieran de la dirección de la revista "Paparazzi", donde me dieron una gran indemnización que adelantaba una jubilación ideal por anticipado. Y me fui de aquel glorioso semanario saludando a todos, hasta al portero de la gráfica. Y tampoco me enojé y no se dijo, y hasta pasó desapercibido.

Lo pasado, pisado

Nada de todo esto me enojó, pero sí me quedé esperando el café que mi amigo me había prometido y que durante 8 años no llegó, hasta esa tarde del lunes 4 de julio, en una biblioteca adonde yo me había ido a hacer los deberes de Victoriano Arenas, el equipo que dirijo hace 7 años.

Me puso contento verlo. Está más flaco, me pareció más tranquilo, menos stresado… más cercano a aquel amigo al que supe conocer a fines de los años 80 cuando llegó a Crónica para ayudar a Lucho Avilés a escribir los chimentos de las contratapas de la Quinta y Sexta Edición.

Él escribió en sus redes que me había pedido disculpas, también editó la foto que me pidió sacarnos para luego pedirme autorización para subirla a sus redes sociales.

La foto del reencuentro entre Jorge Rial y Luis Ventura

Algunos dicen que lo hizo para promocionar su regreso a la televisión con un programa de espectáculos, el mismo género que olvidó para abrazar la política por un tiempo.

"Algunos dicen que lo hizo para promocionar su regreso a la televisión con un programa de espectáculos, el mismo género que olvidó para abrazar la política por un tiempo"

¿Está mal? ¿A quién molestamos? Yo debo decir que fue un lindo momento para mí. No más, la vida es simple pero, eso sí, Rial se fue y me dejó la cuenta del café que tomó y no pagó. Al fin y al cabo, el mismo que siempre conocí. Te lo digo yo.

L.V