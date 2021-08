@LuisVenturaSoy

No son pocos los que utilizan la fama como herramienta de presión en cuestiones de familias disueltas y ensambladas. Sobre todo cuando eligen la justicia como camino regulador de circunstancias controvertidas. Pero atención: no siempre la fama juega a favor, porque también se puede tornar incontrolable cuando la otra parte se cobija en estudios de abogacía mediática, donde conocen muy bien los teléfonos de los canales de televisión, los programas, las producciones de las radios y los periodistas que pueden tratar sus temas desde un lugar preferencial.

Porque es cuando se coacciona a los rivales procesales, en función de publicar aspectos privados y secretos de alguna de las partes, que se buscan beneficios sobre las tenencias de hijos que puedan tener uno u otro. En los últimos días explotó en su máxima expresión el disuelto matrimonio entre la modelo Vicky Xipolitakis y el operador bursátil Javier Naselli. Ella no paga la mitad del alquiler y las expensas de un piso en Recoleta, pero tampoco facilita las visitas al padre para ver al hijo que tienen en común, y que hoy solo parece patrimonio de la madre, amenazada de desalojo en lo que se proyecta como un escándalo mayor cuando la quiera sacar de su actual vivienda por falta de pago.

Nicole y Poroto, una década de amor y un post divorcio difícil.

También se conoció la sentencia que absolvió al ex futbolista Fabián Cubero, que había sido denunciado por su ex pareja, la modelo Nicole Neumann, que lo acusaba de no haber entregado en tiempo y en forma a las tres hijas que ellos comparten en una especie de "secuestro de personas". Pero ocurrió que Poroto mostró en los tribunales varios chats donde su ex mujer aceptaba los planes de visita y las condiciones del papá de las chicas, y eso le jugó en contra a ella. Para contrarrestar el efecto público, Nicole escrachó a Cubero diciendo que le está reclamando la mitad de los muebles que compartieron en la relación. Otro escándalo.

Lo mismo ocurre en la guerra entre la pre-candidata política y actriz Cinthia Fernández, que diariamente fusila en el ciclo de Ángel De Brito al futbolista Matías Defederico, padre de sus tres hijas, ventilando intimidades familiares que conmueven cada vez que se refieren. Antes ocurrió entre Carolina Ardohain y Benjamín Vicuña cuando se separaron, y hoy le vuelve a ocurrir al mismo actor chileno con la "China" Suárez, que venía de otra historia con Nicolás Cabré.

Hay muchos más padres en pie de guerra, como por ejemplo Adrián Suar con Araceli González, Luciano Castro con Sabrina Rojas, la funcionaria y actriz Amalia Granata con el ex futbolista Cristian "Ogro" Fabbiani, entre otros famosos que ponen sobre el tapete sus derechos pero también sus reclamos y reproches, que hoy cotizan mucho más que cualquier novela de ficción. De ahí su recreación permanente en los medios de comunicación. Te lo digo yo.

L.V