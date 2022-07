@LuisVenturaSoy

Cuando alguien repasa la verdadera historia de José Luis Rodríguez, o si preferís su mote de Silvestre, es inevitable preguntarse cómo le da la cara para presentarse frente a una cámara o un micrófono. ¡Un sinvergüenza irremediable, que no tiene perdón!

Hace unos días, este 'ñoqui provincial' apareció en programas televisivos para declarar que no les guarda rencor a sus 7 hijos, aunque tampoco tiene algún tipo de vínculo con ellos. Pero lo afirma tranquilamente, como si él hubiese cumplido con todos sus compromisos y deberes paternales.

Padre abandónico, que en 1997 le debía 700.000 dólares a la ex modelo Deborah Ramos en concepto de cuota de alimentos impagos para sus hijos a lo largo de 17 años para sus hijos Alfonso, Luis y María Jimena Rodríguez. Los mismos que no olvidan que dejó a su madre embarazada de 7 meses, con la que supo ejercer violencia de género y terminó en una denuncia en la Comisaría 34ª (Boedo) por "agresiones callejeras", para ponerse en pareja con la actriz Andrea del Boca, cuando ésta era menor de edad y ambos protagonizaban una novela en ATC.

Deborah Ramos, una de las víctimas de Silvestre.

Silvestre ya empezaba a ser tristemente conocido cuando su primera esposa, con quen se casó en México, se suicidó en un demencial cuadro. Marta Fekete, así se llamaba. Siendo mayor que él, que tenía 18 años, contrajo matrimonio después de divorciarse y sumar a esa relación a un hijo de 9 años que se llamaba Mateo. Ella se unió a Silvestre, con quien tuvo un hijo que se llamó Matías.

Esta desgraciada mujer fue abandonada por Silvestre, y decidió asesinar a sus dos hijos. Les dio a ambos chicos sustancias soporíferas, los durmió y le disparó dos disparos mortales, y con su sangre pintó en la pared la leyenda: "Ahora te cagué la vida", que fue lo que encontró Rodríguez cuando llegó a su casa.

La desconsolada mujer se pegó un tiro en el pecho y ya internada, convaleciente en un psiquiátrico, le quitó el arma a un policía que la custodiaba y se suicidó de un tiro en la cabeza.

Con Verónica Vieyra estuvo 20 años, pero terminó muy mal.

Tremenda historia la del rufián de Silvestre; que luego se unió a la bella Verónica Vieyra con quien tuvo otras dos hijas: Macarena y Camila. Ahora la acusa de haberlo engañado con un productor de televisión y con el ex gobernador Daniel Scioli, a quien le reclamó en la mesa de Mirtha Legrand no haberle dado un puesto político de cultura en la gestión del actual ministro de Producción, y haberse quedado con su dinero, después de declararse varias veces insolvente para no pagar.

La realidad es que aquellos programas que inviten a Silvestre a sus espacios deberían saber quién es el personaje nefasto al que convocan para que se haga el simpático y diga más mentiras impiadosas. Te lo digo yo.

L.V