El anuncio del estreno de lo que se ha titulado "El Comandante" despertó preocupación, ansiedad, intereses, atenciones que parecían sepultados con el fallecimiento de Ricardo Fort, popular chocolatero, quien como la estrella de Belén apareció de pronto en el firmamento del espectáculo y los medios, y con rutilancia triunfó, se impuso y un día también se apagó de repente cuando se marchó, el 25 de noviembre de 2013.

Pero son sus hijos, Felipe y Martita Fort, apuntalados por su tutor Gustavo Martínez, quienes se unieron a cercanos afectos de círculo íntimo que han reunido material para ir armando 11 capítulos de una biopic que ha revolucionado a los que, de una u otra manera, han pasado por la vida de Ricky.

Una de las primeras en expresar su desacuerdo respecto de ser mostrada en la producción televisiva fue la blonda Virginia Gallardo, que no quiere se deforme la realidad de su vínculo con Fort. A tal punto, que le presentó su pensamiento al estudio del doctor Martín Francolino para que motorice un amparo, y así evitar su aparición en esta serie -con características de documental- sobre el excéntrico millonario.

Marta y Felipe tuvieron poco tiempo a su papá.

Algo parecido planteó Violeta Lo Ré, una de las novias ficcionadas que acompañó a Fort para ayudar a conquistar la visibilidad mediática que él pretendía. Ella tampoco quiere que se la nombre o recree su personaje.

Por su parte, Adriana Salgueiro no se opone a la miniserie de la que no quiso participar, pero es amplia en aceptar que "si se cuenta la verdad" no tendría problemas de ningún tipo. No hay que olvidar que la actriz de aquel éxito teatral que fue "Fortuna" era considerada por el propio Ricardo como "una hermana mayor".

Los hijos del millonario mediático sostienen y se extrañan por la reacción de aquellos a los que su padre tanto ayudó y hoy se niegan a aceptar la ficción que honra, justamente, a su progenitor.

Como ya pasó con la miniserie de Luis Miguel, la próxima de Diego Armando Maradona, la del ex campeón de boxeo Carlos Monzón: los ardores, los desvelos y las preocupaciones de los implicados en sus ajetreadas vidas se ponen a la orden del día, pero de alguna forma u otra estarán en los libros sobre el derrotero de un hombre que más allá de todo, fue inolvidable. Te lo digo yo.

L.V.