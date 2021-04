@LuisVenturaSoy

Cuando murió Diego Armando Maradona, todos giraron sus cabezas para mirarlo a él. Era el foco inevitable de muchas historias y la explicación a tantos interrogantes. Las responsables del velatorio del ex capitán de la selección argentina de fútbol no lo querían ahí, despidiendo a quien había sido su amigo, su socio y también su abogado. Estoy hablando del doctor Matías Morla que terminó siendo demonizado por todos aquellos que fueron denunciados por el propio Maradona en vida, y quien ahora decidió romper el silencio.

Lo trataron de lo peor. Hasta armaron una frustrada marcha frente al Obelisco porteño, donde pancartas, pasacalles y cartelones lo tenían como el protagonista inevitable de todos los ataques.

En las redes sociales y los espacios digitales, Dalma y Giannina Maradona, las hijas matrimoniales de Diego y de Claudia Villafañe, con quien también fueron socias de sociedades y corporaciones en Miami, destrozaron al doctor Morla que durante varios meses eligió no responder, no hablar, no expresar declaraciones públicas con relación a Maradona y mucho menos respecto del "triunvirato" que como en algún mensaje subliminal al ídolo mundial se auto proclamaron: "Las tres somos una…".

.

Finalmente, el doctor Matías Morla un día decidió volver a los medios y hubo contenido para todos. Y en primer lugar estuvieron Claudia, también Dalma y Giannina, que en otros tiempos amenazó a su propio padre con que se quitaría el apellido Maradona para utilizar solo el de su madre. Vayan al archivo y está.

Ellas eligieron denunciar al doctor Morla y a los médicos que estuvieron a cargo de Diego por "mala praxis", pero nunca hicieron un acto de conciencia para ver en cuánto afectaron a la salud de Maradona al negarle a ver a sus nietos, el no visitarlo, en no controlar los entornos que lo rodeaban si eran tan nefastos como ellas mismas acusaron.

"Ellas nunca hicieron un acto de conciencia para ver en cuánto afectaron a la salud de Maradona al negarle a ver a sus nietos, el no visitarlo"

Eso es perfectamente demostrable ya que en el barrio privado donde él murió quedan constancias de quiénes iban y -quiénes no- a verlo, y ahí queda claro cuánto lo querían los que estaban cerca y cuánto los que nunca aparecieron.

Morla dijo lo que tenía que decir y muchos quedaron muy mal parados, pero lo que no se puede negar es que el doctor guste, o no guste, terminó siendo "el abogado de Dios", que era como se lo conocía a Maradona en el universo futbolero de todo el mundo. Te lo digo yo.