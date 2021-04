@LuisVenturaSoy

Ya no resulta raro que cuando se estaba por estrenar la segunda temporada de la miniserie de Luis Miguel, los entornos menos esperados, los autoproclamados amigos no comprobables del ídolo portorriqueño y los clubes de fans que no entienden más razones que las canciones del "Sol de México" empezaran a batir el parche para calentar la previa del lanzamiento.

Por eso, en los umbrales de esta segunda temporada, no resultaba extraño que la figura de la madre de Luis Miguel vuelva a ser el soporte y el elemento sobre los que se basan todas las expectativas en torno de la pretendida historia de ficción, que en el fondo tiene mucho de realidad.

Ya no resulta inexplicable que nada se sepa respecto de la desaparición pública y física de Marcela Basteri, cuya historia y presencia sí aparecen en la primera temporada y ahora vuelve a ser el inicio de esta segunda, donde Luis Miguel permite que el tema de su madre, una vez más, sea algo definitivamente comercial, y no personal, que se utiliza para potenciar el foco de interés del guion.

Nadie como quien escribe estas líneas se ha metido en la búsqueda, primero con vida, de Marcela Basteri; mientras aprovechadores de cercanías afectivas o cholulas que con pocas autoridades personales o profesionales salen a hablar como si fueran eruditos de la vida íntima y familiar de Luis Miguel sin siquiera conocerlo.

Y es cuando estos personajes que buscan segundos o migajas de televisión al aire salen a contar historias irreales, infundadas, hasta adjudicándose pergaminos periodísticos cuando no son capaces de aprobar la prueba de un dictado escrito, ignorantes de toda ignorancia.

El parecido entre ambas es llamativo.

Pero lo peor de todo esto, es que hay gente, en este país que sufrió una triste época de personas desaparecidas, que alegremente informan sin sustentos sobre el posible asesinato de Marcela Basteri, sugieren que el cantante lo sabe, y hasta arriesgan el lugar donde estarían los restos de su cadáver en un barrio de Madrid, para luego amparar al artista justificando su silencio; sin que se sepa el verdadero destino de una mujer que si fue asesinada, debería esclarecerse dónde yace para que algún integrante de su familia de sangre pueda aunque sea llevarle una flor.

.

Yo sigo insistiendo que Marcela Basteri es Honorina Montes, la mendiga de Constitución, San Cristóbal y Pompeya donde sigue pululando con su austeridad callejera, sin que nadie se digne a practicar un estudio genético con su familia biológica. ¡Basta de tratar el tema con superficialidad a aquellos que le sacan ventajas esporádicas al destino de la madre de Luis Miguel, incluido él! Te lo digo yo.