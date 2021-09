@LuisVenturaSoy

¿Querés que te cuente el cuento de la buena pipa?... Es igual a las idas y vueltas amorosas de Laurita Fernández y Nicolás Cabré. Un día demuestran lo apasionada que fue su historia sentimental y otro día eligen esconderse, desmentir, y disfrazar lo que ellos mismos están mostrando haciéndose los distraídos.

Por supuesto que están en todo su derecho a hacerlo, porque ambos y cada de ellos tienen plenos gobiernos sobre sus vidas. Pero también es cierto que del otro lado del mostrador está la gente, los medios y nosotros que no dejamos de atenderlos, mirarlos y seguirlos desde un lugar neutral y comprobar que lo que dicen con la boca lo desmienten con sus actos.

Porque hace varios meses que la conductora viene repitiendo que allá por febrero de este año, su pareja con Cabré había terminado después de 3 años de amor. Pero la realidad es que la misma Fernández después, solita y sin que nadie se lo pidiera, subió a sus redes sociales imágenes comiendo pizza en la cocina de su departamento.

Son retratos cotidianos y hogareños con ánimo de mostrar su soledad a nivel de pareja. Pero… ¡ohh, casualidad!, si la idea era mostrar soledad sentimental había un primer detalle. Si Laurita está sola, ¿quién le hacía las fotos en la intimidad de su casa?

Evidentemente, no estaba sola en la cena de su privacidad. Pero el segundo detalle que nos dejaba picando, premeditada o descuidadamente que en uno de los vidrios de una ventana se reflejaba la figura de su ex o actual novio, hablo de Nicolás Cabré, haciendo foco con su celular para fotografiar a la conductora de “El club de las reconciliadas”, en este caso.

Si había dicho que estaban separados, si cuidaron en no volverse a mostrar juntos, lo real es que resulta muy extraño que se les haya escapado ese detalle. Para muchos, más allá del anuncio de la separación, no fueron pocos los que creyeron ver el final de la pareja, la crisis y todo lo que generan, una estrategia para promocionar un programa que no terminaba de consolidarse en las tardes de El Trece.

.

Al consultar a Laurita, ella se ofuscó por las inquietudes que ella y Nico generaron publicando algo que ahora eligen esconder nuevamente, en lo que parece un jueguito mediático al que el ex actor de “Sugar” y “Son amores” nos tiene acostumbrados.

Por eso, aunque ellos no quieran decirlo, desde este humilde rincón del espectáculo y los medios, te confirmamos que hoy, por hoy, el club dejó de ser de las divorciadas y se convirtió en el club de la reconciliada. Si no, mirá por la ventana de Laurita Fernández. Te lo digo yo.

L.V