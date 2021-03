@LuisVenturaSoy

Nos pasamos la vida pidiendo que se haga Justicia. ¡Es la verdad! Pero cuando quedamos enfrentados a una situación que nos coloca ante la frialdad de las leyes, empezamos a analizar, a interpretar, a ver si hay que aplicar todo el rigor de la norma dictada. Es cuando se entra a pelear y a pugnar por las reducciones de penas, es cuando piden excarcelaciones inexplicables, cuando delincuentes que deberían estar cumpliendo condenas están libres y cometen nuevos ilícitos para sorpresa de muchos, y en algunos casos de forma indignante.

Por eso, más allá de que el tema haya envuelto a una figura reconocida y querida como Mónica Gonzaga, la Justicia uruguaya aplicó la norma y la frialdad de la Ley y decidió quitarle a Adriano, el joven hijo de la actriz, no solo la residencia en tierra oriental, sino que también lo expulsó del país por considerar que fue uno de los responsables y organizador de una fiesta clandestina para 502 personas en Punta del Este. Algo imposible de ocultar, disimular y negar porque también fue anunciada la convocatoria en redes sociales.

No fue algo improvisado. Fue algo pensado, armado, orquestado y publicitado con todas las fuerzas del mundo digital. No pasó de casualidad y eso no está permitido en Uruguay, donde las leyes se dictan pero también se trata de hacerlas cumplir. Porque al amparo de las leyes se hace la justicia y allí no podemos diferenciar entre famosos y los que no lo son, entre ricos y pobres, entre poderosos y comunes. La Ley es la Ley y hay que aplicarla y obedecerla.

Así de simple, porque es la Ley la que pena a quienes realizan este tipo de eventos en tiempos de pandemia y en que el coronavirus no deja lugar a reflexiones consideradas. Tampoco a atenuantes analgésicos y justificaciones que por más que se insista, es muy difícil creer que una reunión para 20 personas en Uruguay según alegan los responsables del encuentro, termine concentrando a centenares de personas que pasaban por la playa, vieron luces en una propiedad y se metieron.

Finalmente llegó la policía para ver qué pasaba y saltó un flor de escándalo que al ver involucrada a la ex mujer de Cacho Castaña y popular artista argentina, se redobló en repercusión con el tema expuesto y con la Justicia uruguaya que no entró en otra razón que en expulsar al responsable. Y se terminó la historia.

A la distancia de los hechos y desde tierra argentina nos ponemos en la piel de Mónica que defendió a su hijo a capa y espada, pero a la hora de verdad, la Justicia aplicó la Ley y era lo que correspondía. Te lo digo yo.

Por L.V.