@LuisVenturasoy

No hace mucho, Jorge Rial impactó con el estreno de su ciclo "TV Nostra", que midió 4.7 puntos de rating, con una entrevista exclusiva al doctor Matías Morla y un número que para los registros de América 2 eran todo un logro. Pero pocas semanas después, el mismo conductor comunicó su renuncia y afirmó que el canal le había entregado una "Ferrari" y que él la había estrellado.

Una figura que sintetizó un montón de palabras, y de la que se colgaron miles de opiniones, críticas, agresiones y tantas otras cosas que dejan en claro las pasiones, los fervores, los odios y los rencores que genera el ex animador de " Intrusos" cada vez que decide movilizar su vida o su profesión.

La realidad muestra claramente que este Rial no es el mismo que explotara en "Astros y Estrellas" con Lucho Avilés en Tele2 y luego pasara a Telefe con "Indiscreciones", y más tarde se animara a compartir conducción con Andrea Frigerio en "El Periscopio" en América o "Paparazzi" con producción de Marcelo Tinelli en Telefe para después mudarse solo al Canal 9 de Alejandro Romay, que también le ofreció contrato en su desaparecida Radio Libertad. Eran tiempos de remo, sudor y lágrimas con horas llenadas a puro esfuerzo y talento.

Y no siempre fueron fáciles ni exitosas las elecciones. Llegó un tibio "Paf" asociado a Diego Gvirtz en América mientras Rial tomaba envión para armar lo que luego fue " Intrusos en el Espectáculo" con la estructura de América, Liliana Parodi y Juan Cruz Ávila. Ahí se hizo la luz. Eran los comienzos de esa etapa y el crecimiento de una idea que en realidad tenía la esencia de aquella "Crónicas Marcianas" de la televisión española. Fue un fenómeno impresionante. Porque el espectáculo nacional pasaba todo por esa ventana diaria que obligó a crear otros ciclos como fueron "La Selección", " Intrusos de Fin de Semana", " Intrusos a la noche", "El Candidato", "Horizontal Vertical" y otros satélites en los que Rial ya no estuvo tan cómodo o directamente puso la cara, la aceptación, pero jamás el cuerpo y su presencia.

.

Esa multiplicidad lo llevó a dividir sus horas con Telefe, donde batió un récord de televisión con los 50.3 puntos de rating que clavó en la final de "Gran Hermano", un ciclo al que después de destrozarlo durante años terminó conduciendo con mucha repercusión. En ese momento, Rial pasó a jugar en las grandes ligas y de a poco se empezó a alejar de la gente, se acercó al poder, a la política y empezó a trabajar menos y a rosquear más. Lo que más le gustaba, al punto de asumir en la tapa de la revista "Noticias" que se consideraba un "mercenario" y un operador como "lobista". Dicho por su propia boca, amén de todo lo demás que escribió en su último libro "Yo, el peor de todos". En ese tiempo, Jorge empieza a postergar sus horas de aire en televisión y en "Intrusos", y costaba verlo en sus rutinas diarias en la conducción del ciclo que él mismo había ayudado a construir.

Parecía mentira ver en pantalla las promociones por aquí y por allá del programa de Jorge Rial y que él no estuviera en pantalla porque estaba en Dubai, en New York, Miami, Roma, Madrid o el Congo. O también cuando se ausentaba por miles de excusas cuando jugaba el Barcelona de Messi, se disputaba la Champions League; cualquier razón era válida para no estar al frente del ciclo que lo necesitaba los días de poco encendido.

Jorge Rial dejó " Intrusos" después de 20 años.

Así llegaron varios a reemplazarlo en la conducción, hasta que una tarde apareció Moria Casán y pareció que se terminaría quedando con " Intrusos", en lo que finalizó en gran conflicto mediático que todavía los enfrenta. Un buen día volvió Rial a " Intrusos", quiso festejar los 20 años del ciclo histórico, pero le faltaron invitados hasta que se cansó y se fue para desembarcar en "TV Nostra", que empezó muy bien, se pinchó y no encontró el camino ni el destino, para llenarse de miedo e irse a vacunar a Miami, una vez más, porque era el único de la familia que no lo estaba, y cuando volvió al país para salir en su nuevo programa por "zoom", se dio cuenta que el "cero" o el "uno" en el rating no lo iba a tolerar y renunció.

Como tantas otras veces, como era de imaginar, y dejó a muchos colegas y compañeros sin trabajo y al canal con una escenografía monstruosa que vaya uno a saber a dónde irá a parar. Una lástima que un histórico de la tele se vaya tristemente de esta manera, de a pie y sin la Ferrari. Te lo digo yo.