Siempre repito lo mismo. Porque el modelo y conductor, que se cansó de conducir con eficacia programas televisivos durante el último verano y sonaba como la cara y nombre potenciales a encabezar muchos ciclos nuevos, al final se alejó de esos espacios, quedándose solamente con el consagrado espacio de modas, en el que siempre brilló.

Horacio Cabak se fue de "Polémica en el Bar" y se quedó con "La Jaula de la Moda". Cuando todo parecía un sendero de flores y pétalos, sin nada que lo hiciera prever, estalló un escándalo familiar. Un día nos levantamos con que la mujer de Cabak, en un arrebato emocional, le empezó a escribir a Ángel de Brito, nada más ni nada menos, contando cosas de pareja que dejaron al popular animador muy mal parado ante los medios y la opinión pública.

La intimidad de su familia subió a escena, y no de la manera más edificante, y toda la sociedad tuvo acceso a la tragi-novela en la que Horacio era el gran protagonista. Con más perfiles de villano que de galán, Cabak -que siempre fue el símbolo del hombre medido, del jefe de familia ideal, y el profesional intachable- ahora era a quien empezaron a rostizar en todos lados.

Cabak conduce "La Jaula de la Moda", pero también reemplazó al conductor de "Fantino a la Tarde" en su contagio de Covid-19 y en sus vacaciones. Sustituyó a Mariano Iúdica en "Polémica en el Bar" cuando quedó aislado, y en su licencia. Y como si todo esto fuese poco, reemplazó a Guillermo Andino en "Informados de Todos". Por si le faltaba algo, arrancó con una nueva temporada matinal de radio FM Delta.

Después del escándalo personal y familiar, negoció no tratarlo en el ciclo que produce Gustavo Sofovich, pero a la hora del aire, se hizo complejo no hacerlo, por lo que Horacio envió a los medios un "amparo legal" para no difundir cosas que pudieran afectar a él y a su gente.

La empeoró solito

Su lugar en su casa mejoró, hasta que aceptó una invitación al ciclo "PH. Podemos Hablar" de Andy Kutnezoff y ahí la gente de "Polémica…" se sintió traicionada en su postura de no profundizar ese mismo tema que Cabak eludió en la mesa del "Bar", pero entregó en otro programa y en otro canal de la competencia.

Cuando él volvió al ciclo de Iúdica y Sofovich, los ánimos no fueron los mejores y tras varios cruces, Cabak pidió condiciones de respeto que él íntimamente sentía que no se cumplían, y Sofovich le recordó su ida a Telefe y que "no podía permitir que le manejaran de afuera" su propio programa.

Una palabra trajo la otra, Cabak se fue, Sofovich salió a fijar posiciones de opinión en los medios y Horacio derivó el conflicto a sus abogados para que una vez más accionaran para finiquitar el tema.

Lo que parecía ya no es. El humor se mutó por denuncias, las risas ya no están y lo único real es que "Polémica" tiene una silla vacía, Cabak volvió a buscar a sus abogados y se quedó con "La Jaula", mientras Sofovich mastica y digiere la bronca de tener un comensal menos en su histórica mesa televisiva. Las cosas son como son, y no olvides que la realidad supera la ficción. Te lo digo yo.