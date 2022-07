@LuisVenturaSoy

No es la primera vez que Florencia Peña divide las aguas. Siempre está y estará en el foco de la opinión pública, que un día le muestra el pulgar para arriba y otro, hacia abajo. No es casualidad que hayan sido muchos los medios y también los periodistas y primarios panelistas que bajan línea dura contra su persona, su profesión, su carrera y últimamente, su programa que conduce en América TV.

Los mismos argumentos, los mismos repudios, los mismos perfiles que en otros programas pasan desapercibidos o pero aún, son ponderados, si aparecen en su ciclo "La p… Ama" no lo perdonan. Para los verdugos básicos todo está mal. ¿Por qué?...

Quizás porque sea un programa referente de una nueva programación, solo porque es Florencia Peña o porque vaya saber qué interés puede motorizar semejante campaña. La cuestión es que los misiles existen, son lanzados con ánimo de lastimar y en definitiva se repite otro capítulo de una actriz que no es "tibia" y toma partido, para un lado o para otro.

Desde que debutó con "LPA" no dejan de criticarla.

Le ocurrió cuando era una niña y se operó achicándose las lolas. No se la perdonaron. Le pasó cuando la quisieron extorsionar con videos íntimos de su vida sexual. También cuando tomó postura a favor de las mujeres y el feminismo.

Volvió a ocurrirle cuando se separó de Mariano Otero, su primer esposo o cuando hizo de "bebota", cuando definió su mirada kirchnerista, o cuando visitó la quinta presidencial de Olivos junto a otros colegas artísticos, o se convirtíó en la imagen de una página erótica que entrega sus fotos o videos totalmente desnuda…

¿Por qué no dejarla hacer lo que siente? ¿Molesta que haya firmado un suculento contrato? ¿Por qué insistimos en vivir la vida de otros y meternos en sus zapatos en lugar de condenar si no nos gusta?

Con cambiar de canal o no entrar en las páginas que ella esté participando alcanzaría; si Florencia Peña es lo que no nos gusta. Pero invadir el derecho a que ella haga su historia en un país libre y dejarla trabajar con su propuesta sería lo normal, si no, buscamos hacer daño gratuitamente y estamos contándole las costillas todo el tiempo. Te lo digo yo.

L.V