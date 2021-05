@LuisVenturaSoy

El chat de ese lunes 26 de abril decía textual: "Murió Cacho Fontana". El horario en que enviaron ese mensaje fue a las 17. Puntual, concreto. El remitente del textito corto, lapidario, directo y contundente no daba lugar a dudas. Sobre todo por quién escribía la comunicación. No era alguien ajeno a Norberto Palese, el verdadero nombre del conductor y locutor tan consagrado.

Este tipo de mensajes los he recibido en otros momentos con otros protagonistas famosos y desde el mismo informante que supo dar testimonios con relación a personajes como Luis Miguel, Alejandro Sanz, Cacho Fontana, Juan Alberto Mateyko, Angelo Milano y Armando Cavalieri, entre otros. Y siempre la información fue exacta e impactante.

¿Por qué dudar de la noticia o de la veracidad de la noticia?. Si el contenido del mensaje tenía las mismas condiciones de otros. El informante sabe, y mucho, de medios y empresas periodísticas. No pregunten por qué lo hizo, su respuesta fue que no llegó a cerrar la frase con un signo de interrogación, lo que hubiera dejado ese chat en: "¿Murió Cacho Fontana?".

Entre nosotros, no le creo, aunque esta persona sea amiga mía. Yo le adivino alguna intencionalidad. No sé si para el protagonista de la historia o para alguna otra persona familiar de Cacho.

También sé que muchos apuntaron sus cañones para castigarme como si hubiese sido el programa "Fantino a la Tarde", el primero y el único en haber informado la "fake news" totalmente errónea y luego me entero que no fui el primero ni tampoco el único.

Aquel chat enviado a las 17 del lunes 26, había sido enviado a la misma hora y con el mismo texto a varios colegas y medios de alto impacto con el único fin de dar por muerto a Cacho. Si me preguntan el motivo no lo sabría responder pero sin ningún tipo de dudas me queda claro que esta acción formó parte de una operación para causar el efecto que causó.

Alarmar con la salud de Fontana primero, internación, resultado de testeo positivo luego, un cumpleaños de 89 almanaques y la muerte. Me reprocho por no haber chequeado en el rigor de estar al aire rabioso e instantáneo, pero también digo que fuimos varios los que cometimos el mismo pecado.

Pero lo más importante es que Cacho es el hombre que volvió de la muerte y goza de muy buena salud. Te lo digo yo.