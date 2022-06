Por Luis Ventura

@LuisVenturaSoy

Tan arteras como impiadosas han sido las declaraciones cruzadas entre la panelista y excandidata política Cinthia Fernández y el exfutbolista Matías Defederico y grupos de allegados que han constituido una novela familiar catastrófica, con tres menores de edad que se han convertido en botines de guerra, que no solo se circunscriben a un ámbito personal sino del que participan programas, canales, radios y los medios en general.

.

De esta trinchera abren el micrófono y le apuntan a la otra trinchera, y disparan con munición gruesa: “No cumple con la cuota de alimentos, trasnocha con amigotes todo el tiempo, comete hechos de violencia, su madre pedía dinero para ir al casino”. Un día, dos días y más acusaciones.

Del otro lado no se quedan con los brazos cruzados y empezaron a devolver el fuego sin anestesias: “Es una mala persona y una madre que utiliza mediáticamente a sus hijas para victimizarse. Tiene una casa en barrio privado de 300.000 dólares, una camioneta de 75.000 dólares y recibe una mensualidad de 55.000 pesos y sigue pidiendo más y más. Así atormentó a todas sus exparejas, está peleada con su madre y a su padre hace años que no le permite ver a sus nietas”.

Cinthia Fernández, contra Matías Defederico.

La bailarina había declarado contra su suegra con munición pesada. "Ella dice que quise abortar a mis hijas. Usted pasó el límite, señora. Usted que me quemó la cabeza para que yo aborte a mi hija”, dijo enojada la artista en una nota con el mismo programa. "Usted es una nefasta, señora, al decir que mi tercera hija le caga la carrera a su hijo. Voy a sacarle hasta las ganas de vivir. En la Justicia, no se preocupe que de usted me voy a encargar y la vida también”, arrojó.

Además, la bailarina acusó a la madre de su exesposo de hacerle trabajos de magia negra. “Usted, la que puso un fémur de hueso humano en la puerta de mi casa porque vive haciendo gualichos con ese señor Tata. ¿O no?”, afirmó, enojadísima.

La furia de Cinthia Fernández.

Ahora, una aparición de Analía Frascino, la madre de Defederico, explotó aún más el conflicto que ya existía cuando contó más intimidades de su ex nuera, que avivó la guerra sin piedades en la que ya se dicen de todo sin que la Justicia tome cartas en el asunto.

Ha llegado la hora que si la solución y las herramientas no vienen de la mano de una autoridad judicial, de un lado o del otro se acerquen para buscar una solución que deje de arruinarle las vidas a esas tres niñas que siguen siendo silenciosas testigos y protagonistas de una pelea que parece no tener fin.

No vaya a ser cosa que dentro de un tiempo vayan a reclamar todo lo que hicieron y dijeron para que se olviden en los archivos de internet como ahora tanto reclaman. Es hora de pensarlo seriamente, pero ahora y ya.Te lo digo yo.

Martín Baclini, sobre el conflicto de Cinthia Fernández con Matías Defederico