A caballo de la popularidad de una figura como Carmen Barbieri, se expandió una historia que tenía que ver con una mujer de nombre Alicia. Ella dice ser hermana de la estrella y que su madre vivió una fugaz aventura de amor que la dejó embarazada con solo 18 años y, luego de parir, su celosa pareja la asesinó en un femicidio que está escrito en la páginas policiales y envuelve a la historia en un ribete trágico, si la versión fuese real.

Esa mujer que se dice hija de Alfredo Barbieri hoy quiere ser reconocida sin mostrarse, por ahora. Estas historias de hijos buscando padres y familias genuinas no son muy fáciles de asumir y mucho menos de blanquear públicamente. Reacios a los exámenes genéticos, los ADN se evitan en complicidad con los demorados tiempos judiciales, en temas que tienen que ver más con el amor y las cuestiones de identidad, que con cualquier otro tipo de análisis.

Así quedan historias cajoneadas, vínculos negados, herederos desheredados y derechos personales burlados y pisoteados en lugar de buscar las verdaderas raíces de las historias de cada familia.

Esta semana también se reflotó el caso de Rosa, presunta hija de Palito Ortega.

Está pasando con Rosa, la hija de Juan Ortega, el hermano de "Palito" que hace años denuncia e insiste que en realidad ella no es hija de quien se dice sino del popular cantautor tucumano, que no quiere hablar públicamente de esta cuestión, y evita poner luz a un tema lleno de penumbras y oscuridades.

Pasó con Carlos Nair Menem, que finalmente fue reconocido por su poderoso padre el doctor Carlos Saúl Menem, ex Presidente de la Nación. Ocurrió con los múltiples pedidos de paternidades que pesaron sobre la vida de Diego Armando Maradona.

Está el italiano Diego Junior, que recibió su apellido de la Justicia Italiana y no del ex capitán de la Selección Argentina de Fútbol. Lo mismo que Jana Maradona, que recibió su identidad a través de Justicia Argentina y no del padre que con los años la terminó asumiendo.

Tardíamente, Diego Maradona reconoció a Junior y Jana.

En ese sentido, el programa "A la tarde" de Karina Mazzocco se metió en secretos y misterios familiares que empiezan a mostrar otros contenidos en los medios; temas que siempre se trataron de esconder bajo la alfombra del olvido o la ignorancia.

En esa larga lista de famosos que tuvieron que lidiar con cuestiones no siempre confirmadas están Luciano Pereyra, Juanita Repetto, Natalia Oreiro -que hasta se llegó a realizar dos ADN- Cecilia Milone y muchos más. Las historias verídicas de familias reales y famosas atraen hoy mucho más que las ficciones noveladas más tentadoras. Te lo digo yo.