Cuando vinieron los resultados de los estudios clínicos, a fines del 2021, la familia que constituimos los Luna, por parte de mi madre, y los Ventura por la rama paterna, quedamos detonados. Sobre aquel drástico diagnóstico de "cáncer de pulmón" empezamos a tomar conciencia que nuestro Gran Hermano, que el 5 de abril cumplió 82 años, tendría el desafío más duro de toda su vida. El temido monstruo oncológico había venido a buscarlo.

Pero para Carlos Norberto Luna, nada era mucho ni existía cuco que lo amedrentara: "Los partidos hay que jugarlos hasta el final, y echamos el resto hasta el último instante del descuento…". Así pensaba y había vivido mi hermano "Chichí", cacique y general de mil batallas. Pero también lo rebautizaron "El Gitano", "Cabezón", "El Negro", "El Mono".

Hombre leal y justo si los hubo. Toro y león de su familia de la que nunca renegó ni en la pobreza de su infancia ni en las turbulencias de su juventud.

Luis, Carlos y Chichi, jóvenes y siempre unidos.

Hijo de madre soltera que a los 17 años se quedó con un embarazo sin padre, porque aquel rufián que nunca más apareció los dejó a él y a mi mamá sin apellido paterno, sin techo y ni hablar de la denominada cuota alimentaria. Mi madre se sostuvo en sus agallas y en su amor maternal para dar todo lo que podía, y así creció "Chichí" entre necesidades y ausencias.

La revelación que me cambió la vida

Para mí, en la primera etapa de mi vida, fue mi Tío Chichí, un tío generoso, alegre, compañero y presente hasta que cumplí los 18 años, y en una noche de salidas, ya cansado de tapar la verdad me dijo: "Negro, yo no soy tu tío… Yo soy tu hermano…" y nos abrazamos y lloramos de felicidad.

Ahí entendí todo, no hubo que explicar más. Para mí había nacido El Gran Hermano, aunque nuestro hermano menor, Carlos Alberto Ventura Luna, también lo sea. Y qué familia tuvimos y tenemos; aunque los viejos no estén, aunque "Chichí" se haya marchado el lunes 18 de abril. Todos fuimos uno y uno fuimos todos.

El Gran Hermano se casó con Susana y tuvo a Carla, Matías y Erika y con ellos construyó una familia indestructible que ni el temido cáncer de pulmón la pudo resquebrajar.

La bailamos en el mes a mes y en el minuto a minuto, como en el rating y el propio "Chichí" pidió que le soltáramos la mano porque el dolor lo vulneraba y ya no lo aguantaba ni con toda la morfina del mundo en el Hospital Español.

Los tres hermanos estuvieron juntos en las buenas y en las malas.

En un último arrebato de ponerle música y milonga a sus postreras horas, no pidió, exigió que lo sacáramos de la internación. Y lo hicimos para que celebrara sus 82 años en su casa y en su amada cama. Pero el cáncer no perdona y a las 3 horas lo tuvimos que internar para que no se muriera ahí… Y así la sufrió hasta el último adiós en el Español.

Lo velamos en su barrio, Parque Patricios, a media cuadra de su casa. Pidió que lo cremaran porque quiso que sus cenizas estuvieran en su dormitorio y que fueran protagonistas luego de asados, fiestas y mucha música, y así lo hicimos el mismo día de su velatorio.

Se fue un groso, se marchó el Gran Hermano, y yo me quedé sin voz, sin consejos y sin su sabiduría. Te vamos a extrañar "Cabeza". Te lo digo yo.