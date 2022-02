Verónica Lozano estaba pasando unas vacaciones muy relajadas y a pura nieve con su familia en Aspen, Estados Unidos, hasta que un accidente casi le costó la vida. La conductora cayó desde una aerosilla a siete metros de altura, directo a la nieve. Las consecuencias físicas de este accidente fue una lesión en ambos tobillos, que requiere operación y posterior rehabilitación.

Lozano afirmó en su cuenta de Instagram que este jueves 17 de febrero a las 12.45 comenzaba su operación. Ángel de Brito indicó: "En estos momentos están operando a Vero Lozano. La intervención dura aproximadamente 6 horas. En una semana podría volver a Buenos Aires".

La información de Ángel de Brito sobre Verónica Lozano.

La posición durante la operación será boca abajo sobre una camilla. "El médico me opera los dos talones a la vez. Tiene que meter clavos para reconstruir porque el pie me quedó como una papa que se aplastó. Sé de la gravedad de la situación, pero confío”, explicó Lozano en su programa.

"Si Dios quiere a la semana de operada puedo volver a Buenos Aires y después ver cómo voy evolucionando", agregó.

Cómo es la operación y la rehabilitación de Verónica Lozano

El reconocido traumatólogo Norberto Furman dijo en "Mañanísima": "Este tipo de traumatismos son muy muy complejos. En los pies tenemos 52 huesos y trabajan como un engranaje. Es una máquina perfecta, pero cuando uno de esos engranajes rompe esa arquitectura esa marcha es distinta y la recuperación es muy importante. En el caso de Vero que le van a operar los dos talones juntos es muy difícil. Va a necesitar muchísimo de otras personas".

.

Además, Furman fue muy claro con respecto a la rehabilitación que deberá llevar a cabo la conductora de "Cortá por Lozano": "La rehabilitación va a ser fundamental. Va a tener que volver a aprender a caminar. Cuando uno nace aprende un patrón de marcha que es individual para cada persona. Cuando se rompe un hueso y hay que reconstruirlo, cambia la marcha y hay que aprender otra vez".

El tremendo relato de Verónica Lozano sobre su accidente en Aspen

"Fue horrible, un accidente muy espantoso y estoy viva de milagro. El proceso es largo, pero yo le pongo humor y alegría", empezó en diálogo con su programa. Luego contó con detalle cómo sucedió su caída: "Era una silla para seis personas pero íbamos tres: Analía Franchín y una instructora. Al sentarme se traba el bastón y eso hace que impida que se baje la barra de seguridad. Aviso a quien está a cargo de la silla, para que la pare. Eso no ocurre, yo trato de sacar el bastón y quedo colgada. Todos empezamos a gritar 'Stop, stop'. Nunca se detuvo. Fue espantoso, una secuencia de terror".

Verónica Lozano sufrió un gran accidente en Aspen.

"Tenían que haber detenido la silla. La silla empezó a avanzar y cada vez se hacía más alta la distancia con la nieve. Imagínense la desesperación. Yo quedé agarrada de un fierro y con la otra mano me agarraba Ana Franchín. Era una película de terror. Yo sentía que me estaba por morir, realmente", agregó.

"La instructora me decía 'aguantá, aguantá'. La mano se me zafó del hierro y quedé agarrada del sillón. Era horrible. La gente gritaba 'Help'. Pero no aguanté más. Hice una evaluación, sentí que estaba en mano de Dios. Dije 'me tiro, me muero, quedo paralítica'. Pensé todo", finalizó.

El video: Verónica Lozano contó con detalle cómo fue su accidente en Aspen