Enamorada está Sabrina Rojas de su nuevo novio, el locutor Tucu López. La actriz sigue viviendo con sus hijos, Esperanza y Fausto, en la casa que compartía con Luciano Castro, pero algunas noches se escapa al departamento del joven tucumano y mantienen la llama de su amor bien encendida. Infidentes que nunca faltan aseguran que ella está renovada, con mejor humor y muy alegre desde que comenzó a salir con el protagonista de "Sex, viví tu experiencia". De hecho, en sus redes sociales comparte románticas fotos junto a él y deja en claro que su historia con Castro (ahora de novio con Flor Vigna) quedó en el pasado, aunque mantienen su familia muy unida.

* * *

Como adelantó esta sección, confirmaron a Eugenia Tobal en la conducción de "Hogar dulce hogar", el nuevo reality de LaFlia, productora de Marcelo Tinelli. En pleno proceso de armado del estudio, donde se grabará el ciclo, El Trece publicó la convocatoria para que grupos de familias y amigos se anoten en la competencia. Los aspirantes deberán ser habilidosos en todo lo que sea decoración y carpintería. El nuevo programa, que tendrá la vuelta de la actriz como conductora en la pantalla chica, irá en el horario vespertino, pero aún no está definido. Habrá que ver si este novedoso formato logra atrapar a los televidentes.

* * *

La recuperación del productor Guillermo Marín avanza a pasos agigantados, y él sube cada progreso en su red social haciendo ejercicios tras la operación de la rodilla derecha. Recordemos que hace más de diez días, cuando iba en moto con su novia, un auto pasó el semáforo con luz roja y él voló por el aire. De todos modos, como se siente bien anímicamente, continúa ocupándose de los castings que está haciendo con "Talentos federales". Él está convencido de que mejorará con la frase: "Voy a ganar esta pelea". Seguramente, así será.

* * *

Con décadas de televisión encima, increíblemente Claudio Rígoli no había hecho radio, situación que cambiará pronto porque el conductor encabezará las mañanas de AM 540. Contento por este desafío que lo saca de su "zona de confort", el emblemático periodista de Telenueve llega al éter de la mano de Aldo Funes y Sebastián Basalo, dueño y director respectivamente de la nueva LC1 AM 540. Según contó Rígoli, el programa, que saldrá de lunes a viernes de 10 a 12, será fundamentalmente de actualidad pero promete espacio para debatir temas que no estén en la agenda mediática. Nuestro colega Pablo Layus será de la partida en la sección Espectáculos. Le deseamos mucha "merde".

* * *

Quedan pocas semanas para disfrutar de una deliciosa obra de teatro como es "Lo escucho", con Gabriel "Puma" Goity y Jorge Suárez, que se despiden definitivamente del teatro Metropolitan Sura el 28 de noviembre de 2021. La pieza de Bénabar y Héctor Cabello Reyes, acompañados por Julieta Vallina y producción general de Pablo Kompel, tuvo una buena temporada pospandemia, y se puede ver por streaming en su función de los sábados. Goity, siempre muy cotizado, estrenó el mes pasado por HBO Max "Entre hombres", y mañana lo podremos escuchar en el podcast "El sátiro de la bicicleta", parte del ciclo "Nadie es inocente", adaptaciones de cuentos negros, fantásticos y policiales argentinos. Sale por la plataforma Contar y está producida por Contenidos Públicos SE y Los Andes, con el apoyo de la Biblioteca Nacional.

* * *

Hubo fiesta el martes en Ciudad Cultural Konex, ya que se entregaron los Diplomas al Mérito 2021: Espectáculos a las 100 figuras más destacadas de la última década. Se trató de la quinta ceremonia destinada a ese rubro. Concebida para ser seguida de manera virtual, la jornada contó con Mercedes Morán, en representación de los 100 premiados que fueron seleccionados por un gran jurado presidido por Ricardo Darín e integrado por 20 personalidades, siendo Graciela Borges su secretaria general y contando con Norma Aleandro como invitada especial.

* * *

Valentino Vena, el hijo del actor Fabián Vena y la actriz Paula Morales, ya dio sus primeros pasos en la actuación cuando interpretó un rol en el largometraje "Yo nena, yo princesa", dando vida a un nene que desde pequeño se siente mujer. El filme dirigido por Federico Palazzo relata una historia real sobre la infancia trans y justamente, también actúan sus padres, además de un elenco de primeras figuras como Juan Palomino y Eleonora Wexler. Lo cierto es que la protagonista, Luana, es una niña que eligió su propio nombre" y Gabriela Mansilla, su verdadera madre es quién escribe el guion. ¡Todo muy interesante!

* * *

Curiosidades del rating: lo más visto del martes 26 de octubre fue "Bake off Argentina", 14.7; "Doctor Milagro", 14.4; "Los 8 escalones del millón", 11.0; "Telefé noticias", 10.8; "La 1-5/18", 10.8; "Telenoche", 7.5; "Telenueve al mediodía", 4.5; "Bendita", 4.3; "Telenueve central", 3.2; "Intrusos", 2.9; "Los Mammones", 2.7; "A la tarde", 2.2; "Cocineros Argentinos", 1.1. El día lo ganó Telefé con 9.8, mientras que el resto de los canales marcaron de promedio: El Trece, 7.1; El Nueve, 2.7; América, 2.1; TV Pública, 0.5. Los datos corresponden a la encuestadora Kantar Ibope Media.