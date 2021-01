La muerte de Diego Maradona sucedió hace más de dos meses y cada día aparecen nuevas incógnitas respecto a la causa de su fallecimiento, su herencia y ahora sus supuestos hijos: Santiago Lara, Magalí Gil y Eugenia Laprovittola, quien visitó el programa de Luis Ventura y se refirió a la búsqueda por su identidad.

Por primera vez, la joven de 25 años, oriunda de La Plata y dada en adopción por su madre biológica, habló con el periodista en el piso de "Secretos Verdaderos" y recordó la travesía que comenzó cuando su papá adoptivo le contó que el Diez podría ser su padre biológico.

La supuesta hija de Diego Maradona habló con Luis Ventura sobre su identidad.

“Mi mamá tenía una pareja y en un encuentro con Diego quedó embarazada. Cuando la pareja se enteró, le empezó a pegar en la panza para que me pierda. Era un contexto de mucha violencia y ella decidió darme en adopción”, comenzó Laprovittola sobre la historia de su nacimiento.

“Yo siempre creía que era él que le pegaba a mi mamá”, aclaró al relatar los detalles que le dieron sus papás adoptivos sobre Diego y después puntualizó qué es lo que hará tras los resultados: “Si da negativo, seguiré mi búsqueda por otro lado”.

La historia de Eugenia Laprovittola, la supuesta hija de Diego Maradona.

El conductor quiso saber si Eugenia estaba al tanto de la batalla legal por la herencia entre el círculo cercano del ex DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata: “No miro tele, solo fútbol. No sé lo que se dice ni me quita el sueño, mi búsqueda no va por ahí”.

“Me perdí de intercambiar sentimientos con mi padre. No crecí con rencor hacia nadie, ni hacia mi mamá, ni hacia Diego ni hacia mis supuestos hermanos”, manifestó sincera respecto sobre su proceso de búsqueda.

¡Mirá los dichos de Eugenia Laprovittola, la supuesta hija de Diego Maradona!