Suena insólito, pero sí: Benjamín Vicuña estaría de novio con una amiga de Pampita. Se trata de Eli Sulichin, a quien conoció, tras separarse de la China Suárez, nada menos que en el bautismo de Ana, la hija de Carolina Ardohain y su marido, Roberto García Moritán.

Tras comenzar un affaire con Romina Pigretti, ex socia de Mica Tinelli, que parecía tener futuro, de un momento a otro el romance terminó abruptamente.

Quien dio los primeros datos de la joven fue Ana Rosenfeld, allegada a ambos, quien aseguró que la cosa va por muy buen camino. “Es una relación muy nueva, se están conociendo. Esa es la realidad. Más allá de qué hacen una hermosísima pareja, el tiempo dirá”, aseguró la abogada.

Lo cierto es que la noticia también llamó la atención ya que se trata de una amiga de Pampita, ex de Benjamín, y por ello muchos creían que la modelo no se tomaría bien la noticia. Pero al contrario, algunas fuentes aseguran que Ardohain dio su bendición y que está contenta de que su ex esté con una mujer como Eli.

¿Quién es Eli Sulichin?

La nueva novia de Vicuña, quien tiene 43 años, es Eli Sulichin, una joven de 32 años que es hija de un empresario de finanzas, Miguel Sulichin. La rubia se dedica al marketing y la comunicación. Rosenfeld aseguró, además, que nunca tuvo novios famosos y que, en la mayoría de sus relaciones, estuvo con hombres más grandes.

"Es una persona de clase media alta, pero es una familia normal, de gente sana. Además, ella tiene poder adquisitivo, porque trabaja para comprar lo que necesita. No busca fama ni dinero", dijo la abogada a un medio chileno.

A pesar de que Rosenfeld quiso bajar el perfil de la nueva conquista del actor, lo cierto es que a su padre la va muy bien y sus ingresos se cuentan en millones de dólares, porque lo que Sulichín sería heredera de una fortuna.