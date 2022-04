Desde la semana pasada, el jugador de Boca Juniors, Eduardo "Toto" Salvio está en boca de todos tras el polémico incidente automovilístico que protagonizó con su ex esposa, Magalí Aravena, madre de sus dos hijos y con quién estuvo casado diez años. El miércoles por la noche, el futbolista se encontraba con su actual novia, Sol Rinaldi, que subió una foto de él a sus historias haciendo un asado.

De tal modo, Aravena fue a buscar a su ex marido a su hogar en Puerto Madero y las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que la mujer intentó abrir la puerta de su camioneta en movimiento. Como resultado de la maniobra que hizo el xeneiza, Magalí fue arrastrada varios metros y terminó con lesiones.

La foto de Toto Salvio en el perfil de Sol Rinaldi, que desató el escándalo con su ex esposa, Magalí Aravena.

Tras el violento episodio, la influencer expresó en "LAM": “Me están haciendo quedar como una villana. Estudié, soy periodista, no jodo a nadie. No entiendo qué están diciendo”. Asimismo, en las últimas horas Rinaldi contó ante la Justicia que ella presenció cuando la ex mujer de Salvio lo llamó por teléfono y aseguró que el jugador estaba muy nervioso ante la situación.

"Lo amenzó cuando se enteró que él estaba con ella, le dijo que iba a hacer un escándalo, que se iba a presentar en su casa y así fue donde apareció en su departamento de Puerto Madero", informó Segio Farella sobre el testimonio de la licenciada en Comunicación Periodística.

Sol Rinaldi aseguró que la ex esposa del Toto Salvio, lo amenzó con hacer un escándalo.

Además, la joven indicó que no vio el momento del accidente porque ella se encontraba en otro vehículo, pero que su prima era la que estaba en el asiento del acompañante del futbolista. Según el relato de su allegada, Aravena "se le subió al capot y lo amenzó, y ahí se generó el incidente".

Mirá el video sobre la declaración de Sol Rinaldi acerca del incidente de Toto Salvio con su ex esposa