Mientras todavía está en duda el inicio de "ShowMatch", el "Bailando" ya tuvo su primera baja. Se trata de Agustina Agazzani, la novia de Martín Baclini, que iba a ser pareja del empresario en el certamen.

La noticia la dio Ángel De Brito en "Los ángeles de la mañana", quien aprovechó la primicia para contarla con Cinthia Fernández, ex de Martín, como invitada. El periodista contó que la nueva conquista de Baclini tomó la decisión de no participar en el programa, aunque no confirmó los motivos.

Entonces, fue la oportunidad de Cinthia para celebrar con sonrisas y teorías sobre la posible baja. "Por instagram los fans me contaron que esta chica subió una foto con las lolas tapadas pero sin nada puesto. Y yo desde que la vi dije 'algo va a pasar'.

La mediática recordó que Baclini con ella se había mostrado celoso a pesar de haberla conocido en el ambiente, y que le molestaba que se muestre con poca ropa. Por ello, su hipótesis es que la imagen no le habría gustado a su ex, y la habría castigado de esta forma.

Sin embargo, minutos más tarde el emprendedor se comunicó con el programa por mensaje y cuando le preguntaron si esa foto habría desatado un conflicto con su novia, contestó: "¿Es joda? Estamos súper nosotros".

Luego dio su versión sobre el motivo por el que Agustina se bajó: "Es por la exposición, siente que no es para ella. Está súper agradecida pero es por eso".

Aún sin certezas sobre lo ocurrido, lo cierto es que la primera baja del certamen causará revuelo porque también se esperaba que Agazzani sea un condimiento especial para sazonar el escándalo de Cinthia con su ex por el triángulo amoroso y despechado que se forjó durante el verano.