A los 64 años, Andres Nara decidió volver a apostar por el amor con una joven de 34 años llamada Pamela Acosta. Tras seis meses de convivencia y puro romance, la pareja manifestó su deseo de agrandar la familia y estarían al borde de la confirmación después de que la capacitadora vial y gestora presentara un retraso en su ciclo mestrual

En diálogo con Juan Etchegoyen en un Mitre Live, el empresario fue muy claro sobre su aspiración de tener más hijos: “Te voy a ser honesto, en un principio dije que no. Otra vez estar con los pañales, con el colegio, pero si hay un afecto muy grande y vos estás enamorado de esa persona, es muy lindo tener un producto, un hijo en común, es un lazo más directo. Hoy por hoy no tendría problemas. En un principio no, pero hoy por hoy me hubiese gustado. Me gustaría ser padre de nuevo a los 64 años y me gustaría darle un hermanito a Wanda y a Zaira".

La pareja tiene una diferencia de 30 años de edad.

Sin embargo, las ganas superaron el tiempo, y a pocos días de la entrevista, la pareja estaría por confirmar la llegada de un nuevo bebé Nara a la familia. Acosta reveló la gran noticia de su atraso durante una entrevista con Ulises Jaitt en "El Show Del Espectáculo".

.

"Estamos a la espera del resultado, hay un atraso y estamos a la espera que se confirme. Estamos hace casi 3 años, nos conocimos porque soy gestora del automotor y náutica, estaba con embarcaciones y automotores y nos conocimos en prefectura. Le pregunté sobre un trámite y nos pasamos los teléfonos, no sabía que era Andrés Nara, él súper gentil y caballero, me acompañó, me guío y desde el primer día nos enamoramos, no pudimos despegarnos mas. Es un caballero, amoroso, compañero, me cuida mucho, está conmigo siempre, somos uno, la pasamos bomba. Mi hija está feliz", expresó con mucha alegría.

El empresario expresó su deseo de darle un hermano menor a Wanda y Zaira.

"Andrés pudo conocer a Viggo (hijo de Zaira) está en comunicación con las chicas, se habla con Wanda creo, mi idea es que esté en contacto con sus hijas, es necesario que estén bien y felices. Me cuenta sus anécdotas con sus hijas y es maravilloso escucharlo como papá, él necesita el contacto. Él tiene que ceder para estar bien, ellas lo necesitan cómo él las necesita, el amor que te cuenta cada historia cómo fueron creciendo las nenas es maravillosas. Yo no tuve contacto con las chicas, me gustaría conocerlas, son encantadoras, divinas, dos bombas en todo sentido", agregó Pamela.

"Me encantaría darles el hermanito, estoy muy ilusionada, siempre lo hablamos. El casamiento se postergó por la pandemia. Andrés pudo darse la primera dosis, lo importante es que ya él pudo, fue un alivio terrible", concluyó al referirse a su deseo de ser mamá nuevamente.