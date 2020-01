Paz y tranquilidad es lo que quieren muchos para arrancar Año Nuevo. Sin embargo, a la familia de Susana Giménez no se le habría cumplido este deseo. Resulta que Lucía Celasco comenzó el 2020 un poco alborotada en Punta del Este y hasta con ¡una denuncia policial!

"El primer escándalo del 2020 en Punta Del Este. Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez a las trompadas en la puerta del boliche Tequila", comenzó a decir este miércoles por la tarde Jorge Rial en Intrusos. "Fue un escándalo que pasó en la madrugada a la salida del boliche Tequila. La denuncia está radicada en la comisaría de La Barra en contra de Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez", agregó Adrián Pallares.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la mañana a la salida del reconocido boliche uruguayo. Una mujer llamada Maria Gimena Binaghi, junto a Marcelo, su pareja, fue a buscar a su hijo de 18 años a una fiesta. Para hacerlo se sube a su auto e intenta esquivar a un mini cooper que estaba estacionado muy cerca. De repente, aparece la dueña del vehículo, Lucía, quien, al ver la situación expresó: "Me imagino que no me tocaste el auto ¿no? Negra hija de put..., porque te mato".

Lucía Celasco y Susana Giménez en Los Martín Fierro 2019.

"Estoy intentando sacar el auto", le responden a la nieta de la diva de los teléfonos. Por lo que ésta dice: "¿Qué te pasa gordo hijo de put...?". Tras sus insultos, empuja al hombre y lo tira sobre el auto. Acto seguido le pega dos veces en el oído.

"Estaba alcoholizada y parecía como drogada", le dijo un testigo al portal Exitoína. Y otro agrega: "Cuando la mujer, Gimena, le dijo que se calmara o que la iba a denunciar, esta chica se volvió loca. 'Denuncia no, no me saquen fotos. Si llego a tener un arma los mato a los dos. La hija de Susana Giménez y su novio empezaron a tirar piedras contra la casa y a pegarle patadas a los vidrios y a la puerta. Fue una situación violenta e increíble. Todo duró aproximadamente 40 minutos".

"Lucía llama a su madre y ya sabemos como es Mechi. Aparentemente entran en escena Mercedes Sarrabayrouse, su novio Joe Miranda y habrían empezado a los piedrazos contra la otra gente. Gritos y todo esto termina en un escándalo que se denuncia en la comisaría de La Barra. ‘No sabés de quien soy nieta yo’, decía Lucía", agregó Pallares en el ciclo de América.

Después del escándalo, se efectuó una denuncia en una comisaría de La Barra por "agresiones verbales, agresiones físicas y amenazas".