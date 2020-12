Después de estar unas semanas en el país, Oriana Sabatini y Paulo Dybala volvieron a Italia para continuar con sus carreras. Mientras que el futbolista se reincorporó a su equipo, el Juventus de Turín, la cantante lanzó “Lo que tienes”, su nuevo tema junto al freestyler Rusherking.

A pesar de estar alejada de la farándula argentina, los rumores vuelan rápido y Ángel de Brito quiso saber de primera mano si la artista está esperando su primer hijo junto al deportista y se lo preguntó mientras que dialogaban en "Los ángeles de la mañana".

Oriana Sabatini reaccionó a los rumores de embarazo en LAM

“De dónde sacaste eso”, fue lo primero que dijo Sabatini cuando el conductor reveló la información de la panelista Andrea Taboada. Entre risas la figura negó todos los rumores y dio una breve explicación: “Yo soy clásica, así que hasta que no me case, no voy a tener un baby”.

Ante la consulta sobre una posible fecha de casamiento, Oriana admitió: “Antes estaba más intensa con ese tema. Ahora me calmé porque me gustaría que las cosas se den porque el otro tiene ganas de hacerlo”.

“A mi novio le pasa con el casamiento lo que a mí me pasa con los bebés”, indicó Oriana sobre Dybala

“A mi novio le pasa con el casamiento lo que a mí me pasa con los bebés”, manifestó la artista sobre Dybala. “Necesito dar un par de pasos antes de dar ese paso tan importante”.

