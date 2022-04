El viernes encontraron muerto a Fabio, hermano de la modelo Daniela Cardone, en Viedma, ciudad en la que vivía con su familia. Según se supo, el hombre vivía en la calle y vendía bolsas para sobrevivir, y cayó en la boca de un ascensor de un edificio en construcción. La modelo se mostró sorprendida aunque no tenía contacto con él hace tiempo.

Si bien todavía no hay información oficial sobre la tragedia ocurrida en Viedma, Daniela reveló cómo fue que se enteró de la muerte de su hermano. "Esta mañana me avisó mi hermana María Rosa que lo encontraron, primero no sabían si era o no, hasta que confirmaron que era Fabio", comenzó diciendo.

"Por lo que nos enteramos, se cayó de un edificio en construcción que estaba en la boca del ascensor. Él vivía en Viedma, tenía su departamento. Recién al mediodía nos confirmaron que era él. Me confirmó mi hermana Romina que está cerquita de Viedma", agregó en móvil con "LAM".

También habló de la angustia que le provoca a la familia no saber qué sucedió en el edificio ya que deben esperar el resultado del peritaje: "Todavía no sabemos nada. Justo cae el fin de semana, sabemos que le están haciendo la autopsia, pero viste como es esto. Hay que esperar a que realmente nos den la información para ver el cuerpo todo".

Cardone reveló que todos los hermanos estaban unidos a la espera de novedades y contó qué sabía sobre su hermano: "Él por ahí tenía alguna junta, sin hablar de ese tema. Lo que él elija hacer es su vida. Él estaba bien, lo que él hacía es su tema. Hace bastante que no hablaba con él".

Mirá el video de Daniela Cardone hablando sobre la muerte de su hermano Fabio